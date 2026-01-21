Open de Australia 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del jueves 22 de enero | El turno de Sinner, Djokovic, Swiatek... y el gran día de Rafa Jódar
La segunda ronda del Open de Australia vive este jueves su segunda jornada, en la que saltarán a pista Jannik Sinner, Novak Djokovic o la gran esperanza española, Rafa Jódar
La segunda ronda del Open de Australia se pone punto y final este jueves, en el que el campeón de las dos últimas ediciones, Jannik Sinner, volverá a la pista y lo hará abriendo la sesión nocturna en la pista central ante el local James James Duckworth. Por otro lado, en la diurna será el turno de Novak Djokovic ante el desconocido italiano Francesco Maestrilli. Entre otros muchos partidos de alto nivel que jugarán Elena Rybakina, Jessica Pegula, Lorenzo Musetti y muchos más.
En lo que respecta al tenis español será un día muy importante, pues Rafa Jódar, tras su exhibición de la primera ronda en la que ganó un auténtico duelo de titanes a otra joya como Rei Sakamoto, subirá el nivel a la enésima potencia, ya que se va a enfrentar al gran referente de su generación, el checo Jakub Mensik. Además, Paula Badosa también jugará, en si caso ante Oksana Selekhmeteva. Y por último, Jaume Munar cerrará el día en la Margaret Court.
HORARIOS Y ORDEN DE JUEGO (DÍA 5) - OPEN DE AUSTRALIA 2026 - SEGUNDA RONDA - JUEVES 22 DE ENERO
Rod Laver Arena
01:30 - Jessica Pegula-McCartney Kessler
No antes de las 03:30 - Francesco Maestrilli-Novak Djokovic
09:00 - James Duckworth-Jannik Sinner
A continuación - Elena Rybakina-Varvara Gracheva
Margaret Court Arena
01:30 - Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego
No antes de las 03:30 - Katerina Siniakova-Amanda Anisimova
09:00 - Naomi Osaka-Sorana Cirstea
A continuación - Jaume Munar-Casper Ruud
John Cain Arena
01:00 - Ashlyn Krueger-Madison Keys
A continuación - Ben Shelton-Dane Sweeny
07:00 - Marie Bouzkova-Iga Swiatek
A continuación - Vit Kopriva-Taylor Fritz
Kia Arena
01:00 - Rinky Hijikata-Valentin Vacherot
A continuación - Linda Noskova-Taylah Preston
A continuación - Arthur Gea-Stan Wawrinka
No antes de las 06:00 - Partido de dobles
1573 Arena
01:00 - Oksana Selekhmeteva-Paula Badosa
A continuación - Hubert Hurkazc-Ethan Quinn
A continuación - Elise Mertens-Moluka Uchijima
A continuación - Denis Shapovalov-Marin Cilic
ANZ Arena
01:00 - Karen Khachanov-Nishesh Basavareddy
No antes de las 03:00 - Maddison inglis-Laura Siegemund
A continuación - Tomas Machac-Stefanos Tsitsipas
A continuación - Nikola Bartunkova-Belinda Bencic
Court 5
01:00 - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
Court 6
01:00 - Sebastian Baez-Luciano Darderi
A continuación - Xinyu Wang-Jelena Ostapenko
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
Court 7
01:00 - Partido de dobles
A continuación - Janice Tjen-Karolina Pliskova
A continuación - Botic van de Zandschulp-Juncheng Shang
A continuación - Linda Fruhvirtova-Tereza Valentova
Court 8
01:00 - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
Court 11
01:00 - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
Court 12
01:00 - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
Court 13
01:00 - Jakub Mensik-Rafa Jódar
No antes de las 03:00 - Anna Kalinskaya-Julia Grabher
A continuación - Eliot Spizzirri-Yibing Wu
A continuación - Partido de dobles
Court 14
01:00 - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
Court 15
01:00 - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles