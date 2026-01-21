30 aniversario

Open de Australia 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del jueves 22 de enero | El turno de Sinner, Djokovic, Swiatek... y el gran día de Rafa Jódar

La segunda ronda del Open de Australia vive este jueves su segunda jornada, en la que saltarán a pista Jannik Sinner, Novak Djokovic o la gran esperanza española, Rafa Jódar

La segunda ronda del Open de Australia se pone punto y final este jueves, en el que el campeón de las dos últimas ediciones, Jannik Sinner, volverá a la pista y lo hará abriendo la sesión nocturna en la pista central ante el local James James Duckworth. Por otro lado, en la diurna será el turno de Novak Djokovic ante el desconocido italiano Francesco Maestrilli. Entre otros muchos partidos de alto nivel que jugarán Elena Rybakina, Jessica Pegula, Lorenzo Musetti y muchos más.

En lo que respecta al tenis español será un día muy importante, pues Rafa Jódar, tras su exhibición de la primera ronda en la que ganó un auténtico duelo de titanes a otra joya como Rei Sakamoto, subirá el nivel a la enésima potencia, ya que se va a enfrentar al gran referente de su generación, el checo Jakub Mensik. Además, Paula Badosa también jugará, en si caso ante Oksana Selekhmeteva. Y por último, Jaume Munar cerrará el día en la Margaret Court.

HORARIOS Y ORDEN DE JUEGO (DÍA 5) - OPEN DE AUSTRALIA 2026 - SEGUNDA RONDA - JUEVES 22 DE ENERO

Rod Laver Arena

01:30 - Jessica Pegula-McCartney Kessler

No antes de las 03:30 - Francesco Maestrilli-Novak Djokovic

09:00 - James Duckworth-Jannik Sinner

A continuación - Elena Rybakina-Varvara Gracheva

Margaret Court Arena

01:30 - Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego

No antes de las 03:30 - Katerina Siniakova-Amanda Anisimova

09:00 - Naomi Osaka-Sorana Cirstea

A continuación - Jaume Munar-Casper Ruud

John Cain Arena

01:00 - Ashlyn Krueger-Madison Keys

A continuación - Ben Shelton-Dane Sweeny

07:00 - Marie Bouzkova-Iga Swiatek

A continuación - Vit Kopriva-Taylor Fritz

Kia Arena

01:00 - Rinky Hijikata-Valentin Vacherot

A continuación - Linda Noskova-Taylah Preston

A continuación - Arthur Gea-Stan Wawrinka

No antes de las 06:00 - Partido de dobles

1573 Arena

01:00 - Oksana Selekhmeteva-Paula Badosa

A continuación - Hubert Hurkazc-Ethan Quinn

A continuación - Elise Mertens-Moluka Uchijima

A continuación - Denis Shapovalov-Marin Cilic

ANZ Arena

01:00 - Karen Khachanov-Nishesh Basavareddy

No antes de las 03:00 - Maddison inglis-Laura Siegemund

A continuación - Tomas Machac-Stefanos Tsitsipas

A continuación - Nikola Bartunkova-Belinda Bencic

Court 5

01:00 - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

Court 6

01:00 - Sebastian Baez-Luciano Darderi

A continuación - Xinyu Wang-Jelena Ostapenko

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

Court 7

01:00 - Partido de dobles

A continuación - Janice Tjen-Karolina Pliskova

A continuación - Botic van de Zandschulp-Juncheng Shang

A continuación - Linda Fruhvirtova-Tereza Valentova

Court 8

01:00 - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

Court 11

01:00 - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

Court 12

01:00 - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

Court 13

01:00 - Jakub Mensik-Rafa Jódar

No antes de las 03:00 - Anna Kalinskaya-Julia Grabher

A continuación - Eliot Spizzirri-Yibing Wu

A continuación - Partido de dobles

Court 14

01:00 - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

Court 15

01:00 - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

