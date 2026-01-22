Jakub Mensik devuelve a la tierra a Rafa Jódar en Australia

Rafa Jódar se estrenó a lo grande en un Grand Slam logrando una gran victoria contra Rei Sakamoto, en el que se fue hasta los 5 sets, pero la realidad ha sido muy dolorosa y en la segunda ronda Jakub Mensik le ha puesto en sitio

El Open de Australia no ha sido nunca el mejor torneo para el tenis español, pues durante muchos años fue desdeñado por la fecha en el calendario y la lejanía respecto a la Península, sin embargo, cada vez tiene más importancia, primero porque Rafa Nadal lo ganó en dos ocasiones dejando momentos para el recuerdo, y ahora con Carlos Alcaraz, que lo tiene como su próximo gran objetivo. Pero en los últimos tiempos está sirviendo como carta de presentación para la nueva generación de jóvenes patrios. En 2025 fue Martín Landaluce quien debutó en un grande en Melbourne y este curso ha sido Rafa Jódar.

El tenista de Leganés es una de las grandísimas noticias de nuestro deporte en los últimos tiempos, pues sus primeros pasos como profesional están siendo dignos de pararse a admirarlos, y en la primera jornada en el torneo 'aussie', donde llegó tras pasar con mucha solvencia la previa, logró una victoria muy trabajada, en cinco sets, contra el japonés Rei Sakamoto, un rival generacional contra el que peleó con garra. Esto le dio acceso a la segunda ronda, donde la historia ha sido otra, pues Jakub Mensik, el gran referente de su generación -apenas le saca 12 meses-, le ha batido en tres sets.

La experiencia es un grado en los grandes

Pese a su edad, el checo tiene mucha más experiencia. Su precocidad fue tal que el año pasado se llevó el Masters 1000 de Miami, y contra Jódar lo ha mostrado. En primera ronda Pablo Carreño lo llevó a la extenuación, obligándole a remontar hasta cinco sets, pero esta mañana australiana ha demostrado porque es el número 17 de la ATP, superando al joven talento español por 6-2, 6-4 y 6-4, en un duelo donde a Jódar le lastraron mucho los nervios, especialmente de inicio, pues perdió los cuatro primeros juegos del set inicial, y aunque fue a mejor, a la larga fue incapaz de mantener el nivel y dos roturas le dieron a Mensik el segundo y el tercer parcial sin excesivo sufrimiento.

Más allá de la derrota, que se podía esperar, para Jódar este torneo supone un gran paso en su carrera, ya que da un salto muy importante en el ranking mundial. Llegaba a la previa de Melbourne como el 150 de la ATP, pero tras superarla y colarse en la segunda ronda, asciende hasta el 118, ya bordeando el top 100, que es su objetivo en este inicio de campaña. Ahora le toca elegir bien donde juega, siendo el de Delray Beach su siguiente gran torneo a la vista.