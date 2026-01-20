Rafa Jódar demuestra mentalidad de veterano: ''Hay momentos en los que hay que saber sufrir''

El madrileño no solo ganó su primer partido en el cuadro final del Open de Australia, confirmando que su irrupción no es casualidad. A los 19 años se ha estrenado en el primer Grand Slam de la temporada con una victoria de peso y una puesta en escena impropia de un debutante

Rafa Jódar ha sabido colarse entre los nombres a seguir del tenis español. Y así lo ha demostrado en su primer partido en el Open de Australia, un día que seguro que el madrileño de 19 años recordará para siempre. Pasa al puesto virtual 118 tras derrotar a Rei Sakamoto en cinco sets por 7-6, 6-1, 5-7, 4-6 y 6-4. Un tenista que, a pesar de su corta edad, mantiene la firmeza y la madurez para afrontar a su próximo rival: Jakub Mensik, actual ranking 17.

Una lucrativa victoria para Jódar

Jódar decidió a principios de años dejar de lado la vía universitaria que le había acompañado hasta ahora y dar paso a centrar sus fuerzas en la carrera ATP. El campeón junior del US Open 2024 se ha embolsado en menos de 34 días 400.000 dólares, por lo que en la rueda de prensa ha contestado a la pregunta que cómo le ha cambiado la vida tras esto: ''No me va a cambiar para nada. Me va a dar confianza para afrontar la temporada de la mejor manera posible, pero no cambia para nada mi objetivo, que siempre es mejorar y disfrutar en una pista de tenis''.

''Hoy he disfrutado muchísimo, ha habido momentos duros, en los que había que sufrir, pero al final, si sacamos las cosas positivas, me lo he pasado muy bien. Jugar este tipo de partidos, ganes o pierdas, si bien hoy ha salido cara, son valiosos. Estoy muy contento con la victoria hoy'', comentó tras un partido largo que se ha ido a los cinco sets.

La presentación del nuevo Rafa al mundo

Pero... ¿quién es Rafa Jódar? Nadie mejor que él mismo para explicarlo: ''Soy un chico de 19 años, de Madrid, cuya pasión siempre ha sido jugar al tenis. No solo el tenis, sino los deportes en general: el deporte es una manera muy saludable de cuidar tu cuerpo, y yo empecé a hacer deporte porque pensaba que me lo podía pasar muy bien. Empecé a jugar el tenis, me gustó mucho, y desde entonces me lo he pasado genial, he disfrutado de todo el proceso. Desde los júniors, el año pasado en Virginia... he disfrutado de cada paso y creo que lo he sabido llevar''.

''Pero bueno, soy una persona completamente normal, un chico de 19 años al que esto no le cambia nada, que se lo pasa bien. Sí es cierto que el año pasado, en Virginia, maduré mucho. Viajé "solo": estás con tus entrenadores y compañeros de equipo, pero vas a otra cultura distinta, así que te toca madurar mucho y hacer las cosas solo. Ese proceso de madurez lo desarrollé mucho el año pasado'', terminaba el tenista, que ya piensa en la segunda ronda.