Coco Gauff sabe sufrir y el tenis yankee encuentra una estrella en el Open de Australia

Coco Gauff ha conseguido una remontada de órdago en la tercera ronda del Open de Australia ante Hailey Baptiste, mientras que el tenis estadounidense ha encontrado una estrella en la jovencísima Iva Jovic

El Open de Australia sigue avanzando y en el cuadro femenino este viernes hay una bandera que predomina, la de Estados Unidos, Más allá de Aryna Sabalenka, que ha abierto la victoria con una victoria tan trabajada como dudosa ante Anastasia Potapova, el gran nombre del día era Coco Gauff, la tercera del ranking WTA, que ha dado un gran susto después de perder el primer set contra Hailey Baptiste, aunque luego ha remontado con una facilidad muy alta. En un gran día para el tenis yankee que se ha rematado con la gran sorpresa del torneo, Iva Jovic, que a sus 18 años ha ganado a Jasmine Paolini, 7ª cabeza de serie.

Remontada y a seguir

Gauff avanzó a los octavos de final tras imponerse a Baptiste, por 3-6, 6-0 y 6-3, en un duelo resuelto en 1 hora y 50 minutos en el que la de Atlanta cedió el primer set, el primero que pierde en el torneo, pero reaccionó con autoridad con un segundo parcial perfecto, sin conceder un solo juego ni apenas oportunidades a su rival, para igualar el partido y sobre todo, cambiar la dinámica de un encuentro en el que Baptiste estaba crecida y parecía con muchas opciones de dar la primera gran sorpresa del día.

En el set definitivo, la jugadora de 21 años consolidó su remontada con un tenis más sólido desde el fondo y mayor acierto con el servicio, y terminó cerrando la victoria para mantener su camino en Melbourne. Baptiste, número 70 del ranking, no pudo sostener el nivel mostrado en el arranque pese a haber tomado ventaja en la manga inicial y dice adiós con honores a Melbourne. En la siguiente ronda, Gauff se medirá con la checa Karolina Muchova, decimonovena del mundo, por un puesto en los cuartos de final.

Iva Jovic ha venido para quedarse

Más allá de la victoria de Gauff, la gran noticia para el tenis estadounidense ha llegado de la mano de Iva Jovic, la jovencísima promesa de 18 años, que tenía un partido para confirmarse entre las mejores, pues se medía a Jasmine Paolini, 7ª cabeza de serie, y ha sorprendido al mundo. Tras un comienzo casi perfecto ha cerrado el primer set por 6-2, sin dar opción a Paolini, que no era capaz de frenar el aluvión de tenis de la joven. Y aunque en el segundo ha habido más igualdad, el tiebreak le ha dado la victoria a Jovic, que ahora se medirá en octavos a la kazaja Yúliya Putíntseva.