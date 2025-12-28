Creciente interés por Valentín Gómez en el mercado internacional por su confirmación en el Betis

El rendimiento del defensa en La Cartuja ya suscita interés en las grandes ligas europeas y lo convierten en un futuro filón para el Betis, con una posición firme a día de hoy

Valentín Gómez se ha convertido en una de las gratas noticias del Betis en lo que va de curso por su inmediata adaptación al fútbol español y al sistema de Pellegrini pese a su juventud y no aterrizar en Heliópolis llamado a ser titular en primera instancia.

El argentino, con solo 22 años e impulsado por su personalidad y carácter, ha convencido plenamente en estos primeros meses de competición, en los que su polivalencia le ha permitido ocupar la cuarta plaza en la lista de los efectivos más utilizados por Pellegrini aunque en los últimos choques ligueros haya disputado solo 23 minutos.

Primero aprovechó su oportunidad en el eje de la zaga por las lesiones de Marc Bartra y Diego Llorente y luego su polivalencia le abrió la puerta en el carril zurdo, donde ha acumulado titularidades y convertido en una opción relevante para Pellegrini en ambos demarcaciones.

Su valor de mercado ha crecido y ya levanta pasiones en el mercado internacional

Estas prestaciones, como ya apuntó ESTADIO, propició que en tan poco tiempo en La Cartuja su valor de mercado ya haya experimentado una subida sensible, pues en la última y reciente revisión de Transfermarkt pasó de 10 a 12 millones, lo que lo erige en el séptimo futbolista con mayor cotización en el plantel bético empatado con Amrabat y en el único menor de 23 años por encima de los 10 millones.

Sus magníficas prestaciones, además de elevar su tasación, le han situado en el escaparate internacional, en el que ya había entrado por su rendimiento en Vélez Sarsfield, si bien ahora su caché ha subido más si cabe al demostrar que está de sobra preparado para el Viejo Continente. Su versatilidad, liderazgo, juventud y fiabilidad ha despertado un creciente interés en las grandes ligas, lo que ya conocen de sobra en el seno del club verdiblanco.

Postura clara del Betis con Valentín Gómez

El argentino está monitorizado por clubes punteros y se presenta como un filón millonario para el Betis, que, obviamente, a día de hoy, no se plantea un traspaso en mercados venideros a menos, como ocurre con todos los futbolistas del plantel, que llegara una oferta estratosférica e irrechazable.

En cualquier caso, Valentín Gómez ha entrado en el selecto club de garantías económicas para los verdiblancos, al tener prácticamente asegurada una jugosa plusvalía en el futuro por Valentín Gómez, que costó 5,3 millones y su valor real, posiblemente como mínimo, ya triplique lo que abonaron los heliopolitanos por el 90% de su pase el pasado verano.