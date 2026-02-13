Ventaja reciente del Betis para visitar al Mallorca

Los verdiblancos se presentan en Son Moix con la moral por las nubes tras ganar en el Metropolitano y con un as en la manga fraguado en la última década en sus visitas al Mallorca

El Betis se presenta este domingo en Son Moix con la moral por las nubes después de haber asaltado el Metropolitano y demostrado capacidad para levantarse en el peor momento.

Esta victoria por 0-1 le ha impulsado anímicamente y mantenerse en la lucha por la Champions, a lo que se suma que visita al Mallorca con una ventaja para nada baladí al tratarse de un feudo que se le ha dado especialmente bien en la última década. Estadística que sirve como referencia y que refleja que el Betis le tiene tomada la medida a Son Moix.

Cerca de 13 años sin perder en Son Moix

No en vano, los verdiblancos no caen en su visita al estadio bermellón desde la temporada 12/13, más concretamente el 25 de mayo de 2013, con la derrota por 1-0 con gol de Hemed. Entrenado por Pepe Mel y con Gregorio Manzano en el barco balear, se da la curiosidad que la portería verdiblanca la defendía por entonces Adrián San Miguel, actualmente tercer meta heliopolitano.

A partir de dicha derrota, el Betis ha realizado seis visitas en los últimos diez años y el balance resulta tremendamente positivo para los de La Palmera. No en vano, firmó 16 puntos de 18 posibles, con cinco victorias y un empate que convierten Son Moix en feudo propicio para el Betis de Pellegrini, que no sabe lo que es perder en Mallorca como preparador bético.

La última victoria del Betis en tierras mallorquinas se produjo la campaña pasada, hace poco más de un año, cuando el 25 de enero de 2025, Bakambu le dio el triunfo a los visitantes con un gol en el alargue, en el munuto 96' a pase de Ángel Ortiz. Es muy probable que el congoleño sea titular el domingo a la espera de si Cucho Hernández y Chimy Ávila entran en la convocatoria tras entrenar hoy de forma parcial. De hacerlo llegarían muy justos y el africano partiría de inicio con ese bonito recuerdo en mente.

Mejora el cómputo global en este siglo

En el cómputo global de las visitas a tierras baleares, las estadísticas son diferentes y más favorables al Mallorca, pues el Betis en el total de visitas se impuso en 11, mientras que firmó nueve empates y cayó en 21 ocasiones. No obstante, los datos más relevantes siempre son los más próximos a la actualidad al tratarse de circunstancias similares, y no cabe duda que en apartado el Betis parte con una ventaja extra este domingo contra el equipo de Jagoba Arrasate.