Nuevo problema físico que agrava el drama del Betis tras las lesiones de Lo Celso y Aitor Ruibal

Además de Lo Celso y Ruibal, que cayeron lesionados, el Betis regresa de Grecia con otro futbolista tocado que puede elevar a diez las ausencias contra el Alavés

El Betis regreso de Grecia con dos bajas seguras y una seria duda para Vitoria.RBB

La derrota contra el PAOK de Salónica, al margen de complicar la clasificación directa a octavos del Betis, dejó secuelas preocupantes de cara al choque del domingo contra el Alavés en Mendizorroza por dos lesiones que dejan en cuadro al equipo de Pellegrini.

De hecho, tanto Aitor Ruibal como Lo Celso tuvieron que abandonar el partido antes de tiempo por molestias físicas -el argentino apenas si duro cinco minutos- y el propio Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa posterior al choque, los descartó para Vitoria a la espera de que los exámenes médicos revelen más detalles sobre el alcance de estos percances.

Aunque en su momento solo trascendieron estos dos contratiempos, hay un tercer jugador que terminó con molestias el choque en tierras helenas y cuya participación en el próximo partido liguero se encuentra en el aire.

Ricardo Rodríguez, también tocado

Así, Ricardo Rodríguez, que completó el partido en el Toumba Stadium, ha regresado con dolores musculares sufridos durante el transcurso del duelo europeo.

De ese modo, como apunta ABC, el internacional helvético es duda a día de hoy para la visita al conjunto babazorro, quedando su entrada en la convocatoria a expensas de la prueba que realizará en el entrenamiento del sábado.

Si no la supera, Ricardo Rodríguez se sumará a la sangrante lista de ausencias del Betis, que asciende ahora mismo a nueve con las lesiones de Lo Celso y Ruibal. Así, permanecen en el dique seco Junior Firpo, Cucho Hernández, Sofyan Amrabat, Rodrigo Riquelme, Héctor Bellerín e Isco Alarcón.

Muy pendientes del estado físico de Antony

Además. en La Palmera están muy pendientes del estado físico de Antony Matheus dos Santos, ya que el brasileño sufre un pinchazo en la zona del pubis que no garantiza su presencia ante el Alavés, si bien existe optimismo en el club y en el entorno acerca de su recuperación antes de la cita dominical.

La única buena noticia a esta hora es el regreso asegurado a la convocatoria de Bakambu tras cumplir su sanción europea, aunque es cierto que se está negociando su salida en la recta final del mercado y es muy probable que Chimy Ávila se mantenga en la punta de lanza ante la ausencia por lesión de Cucho Hernández.

Tantas bajas impiden a Pellegrini dosificar esfuerzos como le gustaría con el calendario tan apretado y le resta muchos recursos a la hora de componer un once de garantías, más ahora que tampoco está el comodín Ruibal ni Gio Lo Celso.