España - Eslovenia de fútbol sala | Horario, canal y donde ver en TV a la selección española en el Europeo Masculino de futsal 2026

La España de Jesús Velasco debuta ante la anfitriona Eslovenia en el Europeo Masculino de fútbol sala 2026

La selección española masculina de fútbol sala abre una nueva etapa con Jesús Velasco al frente con la intención de recuperar el protagonismo perdido en los últimos torneos y volver a proclamarse campeona de Europa de este deporte diez años después.

Desde 2016 no gana el equipo español un Europeo del que nunca se ha caído del podio y que ha obtenido en siete ocasiones, pero que en las dos últimas ediciones ha estado dominado por Portugal. Los lusos son los rivales a batir, pero el crecimiento de otras selecciones complica la victoria y hace que este Europeo 2026 sea una incógnita.

Aunque no puede a priori considerarse entre las favoritas, la anfitriona Eslovenia es uno de los combinados que más ha crecido. Ante éstos debutan los hombres de Jesús Velasco este viernes en un choque en el que tendrán al público en contra y la ilusión del rival, pero en el que son claramente favoritos.

Velasco ha perdido a última hora a Dani Zurdo, que fue sustituido por David Novoa del Hoyo (O Parrulo), y ha convocado a un grupo en el que mezcla veteranos de anteriores campeonatos con algunos de los jóvenes que han aparecido en los dos últimos años en la LNFS.

"Eslovenia lo pondrá complicado por jugar en casa, pero es que Bélgica viene de empatar 5-5 con Francia, que traen un gran equipo. Aún no hicimos scouting de los rivales, así que no puedo decir mucho más", señalaba en Onda Regional el capitán del Jimbee, Mellado, que ve a España luchando por el título. "Vamos partido a partido y venimos con el reto de ser campeones y dejar a España donde se merece". advierte.

Gordillo, actual jugador del MFK Tyumen ruso y ex del Palma Futsal, es el único jugador que no milita en la máxima categoría del fútbol sala español, que sigue siendo el más potente a nivel continental.

A qué hora es el España - Eslovenia de fútbol sala

La selección española masculina de fútbol sala se enfrentarán a Eslovenia este viernes 23 de enero en el primer partido de ambos en la primera fase del Campeonato de Europa de Fútbol Sala 2026. El duelo entre españoles y eslovenos está previsto para las 20:30 horas -hora peninsular española- en el Stocize Arena de Ljubljana (Eslovenia). También este viernes se disputa el otro partido del grupo de España, que juegan las selecciones de Bielorrusia y Bélgica.

Dónde ver por TV este España - Eslovenia del Europeo de Fútbol Sala Masculino 2026

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de fútbol sala y los grandes acontecimientos en los que participa. Y, en esta ocasión, no es diferente, por lo que los partidos de España en el Europeo de Fútbol Sala Masculino 2026 se pueden ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play. Aparte, también retransmite otros encuentros importantes de este Campeonato de Europa.

En ESTADIO Deportivo también estamos dando toda la información sobre este torneo, con especial hincapié en lo que hagan los pupilos de Jesús Velasco.