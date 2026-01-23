Alineaciones Levante - Elche: Alineación probable de Levante UD y Elche CF en la jornada 21 de LaLiga EA Sports

El Levante UD y el Elche CF se enfrentan en el Ciutat de València en un duelo con necesidades muy distintas, pero con puntos clave en juego para ambos en el tramo actual de la temporada

El Ciutat de València acoge un enfrentamiento entre dos equipos con necesidades muy diferentes en la tabla. El Levante UD, situado en la decimonovena posición, afronta el choque con la obligación de sumar tras frenar su progresión en la última jornada, mientras que el Elche CF, octavo clasificado, llega con la posibilidad de seguir enganchado a la pelea por los puestos altos. Con ambos conjuntos buscando puntos clave para sus respectivos objetivos, el partido se presenta como una cita exigente y de máxima atención desde el inicio.

El Levante con urgencias desde la zona baja

El Levante afronta el compromiso tras caer derrotado en la última jornada ante el Real Madrid, un resultado que frenó una dinámica que había sido positiva en semanas anteriores. Antes de ese tropiezo, el conjunto granota había logrado cinco puntos en tres partidos, una racha que le permitió mantenerse con opciones pese a ocupar actualmente la decimonovena posición de la tabla.

El equipo valenciano necesita convertir el Ciutat de València en un factor determinante para revertir su situación y recuperar sensaciones. Con un calendario exigente por delante, cada partido adquiere carácter de final, y el duelo ante el Elche se presenta como una oportunidad para reencontrarse con el triunfo y ganar confianza. El cuerpo técnico deberá gestionar además algunas incógnitas físicas, con Matías Moreno y Oriol Rey pendientes de evolución, lo que puede condicionar las decisiones en el once inicial.

Estabilidad ilicitana y aspiraciones altas

El Elche CF llega a esta jornada en una situación más favorable. El conjunto ilicitano ocupa la octava posición y atraviesa un momento de estabilidad pese a perder dos puntos en los últimos minutos ante el Sevilla FC, que le permite mirar hacia arriba con optimismo. Sin marcarse límites a corto plazo, el equipo es consciente de que sumar fuera de casa puede reforzar sus aspiraciones europeas y mantenerlo en la pelea por los puestos nobles de la clasificación.

Eso sí, el Elche deberá afrontar el encuentro con varias ausencias relevantes. Rafa Mir, Héctor Fort, Pedro Bigas y Víctor Chust, este último por sanción, no estarán disponibles, mientras que Álvaro Núñez y John Donald son duda. Pese a ello, el bloque ilicitano confía en mantener su nivel competitivo y prolongar una dinámica que le ha permitido consolidarse como un claro candidato a Europa.

Onces probables del partido Levante UD - Elche CF, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga

Levante: Ryan; Manu Sánchez, Matturro, Adrián de la Fuente, Toljan; Pablo Martínez, Raghouber, Carlos Álvarez; Iván Romero, Etta Eyong e Iker Losada.

Elche: Iñaki Peña; Germán Valera, Adriá Pedrosa, Petrot, Affengruber, Josan; Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto; Álvaro Rodríguez y Diangana.