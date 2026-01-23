Levante 3-2 Elche: Los granotas, con un final apoteósico, aprietan la lucha por la permanencia

El Levante se lleva tres puntos cruciales en su lucha por la permanencia y alarga la racha del Elche sin ganar en 2026

El Levante hizo los deberes en casa ante el Elche con una segunda parte excepcional y se llevó los tres puntos sobre la bocina. El conjunto granota, que comenzó el encuentro con muchas dudas, supo rehacerse en los segundo 45 minutos y remontar el gol tempranero de Álvaro Rodríguez. Con los tres puntos, el Levante aprieta la lucha por la salvación y prolonga un partido más la falta de victorias del Elche en este 2026.

Álvaro Rodríguez adelanta al Elche

La primera parte comenzó con un ritmo trepidante y con el levante presionando e incomodando al Elche, aunque el empate en el luminoso duró poco. Mientras que el equipo granota lo intentó con algún tímido chut desde lejos o de volea, Álvaro García acertó de cara a puerta en la primera y única ocasión que tuvo en toda la primera mitad. El uruguayo recogió un balón en el área, pivotó como si de un pívot de futbol sala se tratase y engañó a Ryan para hacer el 0-1. A partir de ahí, el Elche dio un paso adelante, no sin la aprobación de Eder Sarabia que se desesperaba en la banda pidiendo más a sus jugadores. La reacción del Levante llegó por medio de Iván Romero, que fue el jugador más activo en el ataque, aunque no lograba asociarse con un errático Etta Eyong, que no dio una y siguió prolongando su mala racha de cara a portería.

Final de locura en el Ciudad de Valencia

La segunda parte tuvo dos colores, azul y rojo. El Levante comenzó el partido sorprendiendo al Elche, que se vino abajo cuando en el minuto 50, Pablo Martínez empató el partido tras un error en la cobertura de la zaga ilicitana. El Ciudad de Valencia se vino arriba con la igualada, creyendo en el objetivo de la permanencia. La ilusión se contagió a los jugadores que impusieron su idea de juego frente a los mil toques del Elche. Como si de una maldición se tratase, el equipo de Sarabia no era capaz de llegar al área rival y pagó caro los errores no forzados. En el saque de una falta en la banda, Dela se inventó un gran remate de cabeza para, en el minuto 70, poner el 2-1 en el marcador. Tras el tanto, el Levante se vino arriba y estuvo cerca del tercer gol. Pero lo que llegó fue un golazo de Adam, atacante del Elche, en el último minuto para poner el 2-2. De chilena y por la escuadra, el marroquí acabó con la ilusión del Levante y se apunta el mejor gol de la temporada. Y cuando todo parecía abocado a un empate, el Levante, sobre la bocina, anotó el definitivo 3-2 a la salida de un córner, gracias al remate de Matturro que da tres puntos al cuadro de Luis Castro.

Ficha técnica

3.- Levante UD: Ryan; Toljan, Adrián de la Fuente, Matturro, Sánchez; Raghouber, Martínez; Losada (Cortés, min.45), Álvarez (Olasagasti, min. 73), Romero; y Eyong (Espí, min.73).

2.- Elche: Peña; Santiago (Boayar, min.69), Pedrosa, Affengruber, Petrot, Valera; Diangana (Mendoza, min.69), Aguado (Álex, min.84), Febas, Neto (Josan, min.62); y Rodríguez (Silva, min.69).

Goles: 0-1: Álvaro Rodríguez, min.11. 1-1: Pablo Martínez, min. 49. 2-1: Adrián de la Fuente, min. 67. 2-2: Boayar, min. 92. 3-2: Matturro, min. 95.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (comité andaluz). Amonestó por parte del Levante a Carlos Álvarez (min.37) y por parte del Elche a Petrot (min.55), a Febas (min.67) y André Silva (min.73).

Incidencias: partido correspondiente a la vigesimoprimera jornada de LaLiga EA Sports que enfrentó al Levante y al Elche en el estadio Ciutat de València ante 18.973 espectadores