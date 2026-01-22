Luis Castro avisa con Etta Eyong: "Puede dar más, él lo sabe y esperemos que pueda hacerlo"

El entrenador del Levante ha analizado el choque de mañana ante el Levante y lo ha calificado como una "final", además de valorar el estado de su plantilla, como la figura de Etta Eyong y el fichaje de Tay Abed

El Levante pone el foco en el partido de mañana contra el Elche en el Ciutat de Valencia, que abrirá la jornada 21 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Luis Castro vuelve al estadio granota tras la derrota ante el Real Madrid en el Bernabéu, además de en una necesidad de sumar de tres si no se quieren quedar estancados en la zona del descenso. De esta manera, el técnico portugués ha reflejado la importancia del choque frente a los de Eder Sarabia, además de otros temas como el estado de Etta Eyong y el fichaje de Tay Abed.

Luis Castro hace una primera valoración del fichaje de Tay Abed

De esta manera, Luis Castro ha analizado el fichaje de Tay Abed: "Se ha adaptado muy bien. Es un jugador que conocía el club y por su potencial lo queríamos mucho. El club ha hecho el esfuerzo y hemos tenido la oportunidad de tenerlo. Lleva poco tiempo con nosotros, pero está para jugar. Es más un jugador de banda, que puede jugar también por dentro. Tiene calidad para el uno contra uno, y trabajo defensivo. Es una solución, que por su potencial puede crecer mucho y puede ser bueno para el club. Hemos mirado sus cualidades y todos juntos hemos tomado la decisión que es un jugador bueno para ahora y muy bueno para el futuro del club. Tenemos un proyecto de incorporar jóvenes con calidad y encaja muy bien con esa idea".

Además, Luis Castro valoró el encuentro de mañana contra el Elche y el calendario que se le presenta al Levante: "Es una final. Ya lo he dicho, son todo finales. Necesitamos tener más puntos. En cada partido vamos a intentar sacar los tres puntos. Nosotros tenemos que saber que este es un maratón. Muchas veces no empiezas de la mejor forma, pero es el momento final lo que decide las cosas. Hay muchos puntos a ganar. Lo vamos a intentar con el Elche. Vamos a dar el máximo por ganar. Aquí en casa vamos a tener a nuestra afición, pero no pienso en si no ganamos. Después del partido vamos a ver el resultado y valoraremos cómo estamos”.

Luis Castro explica el estado físico de sus jugadores y posibles cambios en la convocatoria

En este sentido, Luis Castro ha comentado que "Mati y Kervin han tenido más fatiga, están trabajando normal. Si están al 100% es una cosa, si no lo están no serán titulares. Han estado fatigados, no han entrenado siempre con el equipo. Si hay una pequeña probabilidad de que no puedan jugar los 90 minutos, prefiero no correr riesgos".

Luis Castro ha querido apuntar las amenazas del Elche: "Están haciendo buena temporada porque están jugando bien. Tiene características diferentes a muchos equipos de LaLiga. Están bien, por eso está arriba. Tienen cosas particulares a la hora de defender, porque hacen marcaje individual por todo el campo. Tenemos que ser inteligentes para no darles lo que les gusta más y buscarles hacer daño. Su posición les da tranquilidad para afrontar los partidos. Es un equipo fuerte".