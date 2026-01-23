Levante - Elche: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 21 de LaLiga

Levante y Elche se miden en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en un duelo clave para ambos equipos. Los granotas buscan hacerse fuertes en casa y sumar puntos que los acerquen a la permanencia, mientras que los ilicitanos necesitan un triunfo que les devuelva confianza y les permita reaccionar tras sus últimos resultados

La jornada 21 de LaLiga EA Sports enfrenta hoy al Levante UD y Elche CF en un duelo de gran trascendencia para ambos conjuntos, aunque con realidades muy distintas. El conjunto granota llega al choque situado en la penúltima posición de la clasificación, tras lograr salir del último puesto, y afronta el partido como una oportunidad clave para seguir recortando puntos con la zona de permanencia. Jugar en el Ciutat de València vuelve a ser fundamental para un Levante que necesita convertir su estadio en un punto de apoyo para cambiar la dinámica y ganar confianza en un momento delicado de la temporada.

Enfrente estará un Elche que, pese a moverse en una zona más cómoda de la tabla, mantiene intactas sus aspiraciones de mirar hacia arriba dentro de sus posibilidades. El conjunto ilicitano llega a Valencia tras empatar en la última jornada ante el Sevilla, un partido en el que dejó escapar una ventaja de 2-0, circunstancia que ha reforzado la sensación de que el equipo puede competir ante rivales de entidad, pero también de que necesita mayor solidez para dar el salto definitivo. Sumar de tres en un escenario exigente como el del Levante supondría un impulso importante para seguir aspirando a acercarse a los puestos europeos.

Levante No Iniciado - Elche

Levante - Elche: fecha y horario del partido en la jornada 21 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Levante y Elche en el Ciutat de València está programado para el viernes 23 de enero, a partir de las 21:00 horas. El encuentro abrirá la jornada liguera del fin de semana y servirá como primer gran foco de atención de esta nueva fecha del campeonato.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 21 de LaLiga que enfrentará a Levante y Elche?

El Levante - Elche de la jornada 21 de LaLiga EA Sports será ofrecido en abierto a través de Teledeporte o DAZN LaLiga (M55 0113). Para poder acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos online.

¿Cómo seguir online el Levante - Elche, encuentro de la jornada 21 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, existe la posibilidad de seguir el Levante - Elche de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Ciutat de València. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas del duelo.