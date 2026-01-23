Levante - Elche, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque entre el Levante y el Elche perteneciente a la jornada 21 de LaLiga

¡Buenas tardes y bienvenidos al Ciudad de Valencia! En la noche de hoy tendremos un duelo muy mediterráneo entre el Levante y el Elche que abrirán la jornada 21 de LaLiga. ¡Arrancamos con la previa!

En ataque estará, salvo sorpresa, el camerunés Etta Eyong, que no marca en LaLiga EA Sports desde octubre de 2025, y cuyos goles son una de las bazas del Levante para lograr la permanencia.

El Levante recibe en el Ciudad de Valencia al Elche en un duelo importante para los locales. El descenso sigue siendo la zona que actualmente habita el cuadro de Luís Castro que sigue trabajando con el grupo para pelear por la permanencia. Enfrente tendrá a uno de los equipos revelaciones de LaLiga, el Elche de Sarabia que ha visto frenado su buen momento de forma y busca volver sumar una victoria tras 4 partidos consecutivos sin hacerlo.

Oportunidad de oro del Levante para engancharse a la permanencia

El equipo valenciano, que es penúltimo, a seis puntos de la permanencia, no puede dejar pasar más oportunidades y la de este viernes, ante un Elche que no conoce el triunfo como visitante y que lleva tres jornadas sin ganar, parece una buena ocasión. El Levante es el peor local de LaLiga EA Sports, con tres empates y cinco derrotas, y si este viernes no consigue vencer al Elche en el Ciutat de València, igualará su peor arranque de temporada en su estadio. Además, el técnico portugués Luís Castro dirigirá su segundo partido ante la hinchada levantinista tras empatar ante el Espanyol hace dos semanas. El entrenador del Levante no podrá contar para este partido con los lesionados Brugué, Elgezabal, Víctor García y Pampín, pero recupera al centrocampista Oriol Rey, que se perdió el choque del pasado sábado en el Bernabéu por unas molestias en la rodilla.

El Elche busca el primer triunfo del 2026

El Elche, por su parte, afronta el duelo autonómico con el reto de lograr su primer triunfo en 2026, ya que sólo ha sumado dos puntos de los últimos nueve, por lo que desea revertir cuanto antes esta dinámica para evitar apuros antes de afrontar un exigente tramo del calendario. El encuentro llega en un momento delicado para el equipo de Eder Sarabia. El Elche acumula dos bajas seguras y muchas dudas, sobre todo en defensa y en ataque, ya que no podrá contar con el central Víctor Chust, sancionado, ni con el lateral Héctor Fort, en plena fase de recuperación tras sufrir una una operación en el hombro. Sarabia sí podrá contar con el portugués André da Silva, ya recuperado plenamente de los problemas físicos que le han impedido tener continuidad durante el último mes y medio de competición.