Arabia llama a la puerta de Rafa Mir con una propuesta para salir del Elche en este mercado invernal

El delantero del conjunto de Eder Sarabia, cedido por el Sevilla hasta final de temporada, cuenta con una oferta por su fichaje del Al-Ittihad para abandonar el club alicantino en esta ventana de traspasos, por lo que el futbolista de 28 años deberá tomar una decisión importante

Rafa Mir sigue recuperándose de la lesión en el bíceps femoral que sufrió en el partido contra el Villarreal del pasado tres de enero, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Sin embargo, el hecho de que esté apartado de los terrenos de juego, pendiente de evolución para volver a la disciplina del Elche, no ha evitado que llame la atención de otros clubes. En este sentido, el Al-Ittihad de Karim Benzema, entre otros, ha realizado una oferta por el fichaje del jugador, cedido por el Sevilla, para salir en la presente ventana invernal de traspasos.

Rafa Mir, con una oferta del Al-Ittihad sobre la mesa

Rafa Mir está pendiente de volver cuanto antes a los terrenos de juego y a la disciplina del Elche. Eder Sarabia, por su parte, no ha querido dar detalles, en la rueda de prensa previa al Levante, sobre a quién puede recuperar para el encuentro: "Pues es un partido en el que la verdad todos quieren estar, esa es la realidad. O sea que igual alguno hasta cojo va a estar en el banquillo, alguno que no ha entrenado mucho que hoy pueda hacer algo y esté confiado y quiera estar con el equipo lo podremos meter, así que en eso no te puedo responder muy concretamente. Somos un equipo que ha demostrado que en las dificultades también es más fuerte, que se une más y que todos quieren poner su granito de arena desde la posición y desde el rol que sea". Por ello, se antoja difícil que el delantero de 28 años pueda entrar en la convocatoria para el duelo ante el Levante.

Además, el delantero se ha perdido un total de tres partidos tras la lesión que sufrió el tres de enero. No obstante, mientras Rafa Mir se sigue recuperando de la lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, el delantero puede estar ante sus últimos días en el Elche. En este sentido, el futbolista de 28 años ha recibido una oferta del Al-Ittihad por su fichaje para salir del equipo de Eder Sarabia en esta ventana de traspasos, tal y como ha informado El Chiringuito. Sin embargo, la misma fuente apunta que el jugador cedido por el Sevilla está "encantado" en el club alicantino, "se siente líder e importante y todavía no ha tomado ninguna decisión". Por ello, el de Cartagena deberá decidir qué rumbo tomar en su carrera deportiva tras pasar por equipos como el Valencia, Wolves, Las Palmas, Nottingham, Huesca y el dirigido actualmente por Almeyda.

El Elche, pendiente del mercado de fichajes a la espera del regreso de Rafa Mir

Por otro lado, el Elche sigue pendiente de cerrar incorporaciones como la de Lucas Cepeda, jugador chileno que ya tiene atado. Sin embargo, Eder Sarabia no ha querido hablar del mercado en estos momentos: "Ya sabéis que hasta que no sea jugador del Elche no hablaré ni de él ni de ningún otro en concreto. El resumen es que es verdad que pretendíamos hacer menos cosas en este mercado. Ha habido circunstancias que nos hacen estar más abiertos a poder incorporar más jugadores". De esta manera, una posible salida en los últimos días de enero podría acelerar alguna operación y firmar un nuevo refuerzo para la delantera. Todo ello, pendiente de un Rafa Mir que tiene una oferta del Al-Ittihad sobre la mesa y una decisión que tomar.