Rafa Mir, sin tapujos: sus problemas en el Sevilla, lo que haría ante una oferta del Betis, su futuro y sus líos judiciales

El artillero franjiverde deja claro que, tome la decisión que tome el próximo verano, será contando con su familia y con el club en el que se ha reencontrado consigo mismo

Apurando las vacaciones navideñas, que Rafa Mir ha aprovechado para "descansar y recuperar" tras "unos meses muy intensos", el delantero de Javalí Nuevo ha hablado sobre su presente, su pasado y su futuro en el canal de Youtube 'Fútbol con Temo', comenzando con su día a día alejado del deporte: "Bueno, yo soy muy tranquilo. Me gusta estar en casa, cuidar la alimentación, hacer gimnasio, respetar ese descanso, ¿no? Y también para estar en las mejores condiciones para el día siguiente. No es casualidad estar disponible en todos los partidos. Es trabajo también. A veces voy al cine, voy a pasear con el perro y con mi novia por Santa Pola, por Alicante, que es una zona que me gusta mucho; ir a comer a algún sitio bueno, bajar a Murcia a ver a la abuela.. Son un poco los planes que estoy haciendo. La familia es importante. Tienes poco tiempo libre y lo poco que tienes aprovechas con la familia. Siempre están a mi lado, siempre me apoyan, siempre están conmigo, y hay que estar con ellos, dedicarles tiempo y cuidarlos también".

Sus comienzos en la elite: de Huesca a Sevilla, pasando por los Wolves

"En Huesca fue una apuesta ir allí. Fue una oportunidad que en la familia valoramos. Yo siempre hago todo con mi familia, hablo con ellos, analizamos cómo están las situaciones y decidimos ir allí a Huesca. Fue un momento en que yo venía de Inglaterra, donde las cosas no habían salido como pensábamos. Al final fue un cambio muy grande. El tiempo, la comida, la gente, el idioma... todo fue complicado. Y Huesca fue un lugar que me dio todo, que me dio la posibilidad de estar hoy donde estoy, de llevar en la elite todos estos años. Y bueno, fue muy bien, ¿no? Al final, como tú decías, hice muchos goles, salió la posibilidad de ir al Sevilla. Y, bueno, después ahí en Sevilla ha habido muchas situaciones diferentes".

"Recuerdo ese primer año que pude hacer muchos goles, que fue muy bien y me adapté muy bien a la ciudad y al club. Después ese segundo año que ganamos la Europa League, que fue un año complicado también, pero conseguimos ganar la UEL. Y ya, a partir de ahí, nosotros, como te digo, con la familia siempre hablamos y comentamos las situaciones. Pensamos que lo mejor era salir de allí. Tuvimos opciones grandes e interesantes, que por unas cosas u otras, el club decidió que no. Y todo se complicó un poco".

Las culpas, repartidas: "Nos cierran opciones que eran muy interesantes"

"En un bajón hay que ver muchas cosas, ¿no? Como te comentaba, nosotros teníamos la idea de cambiar de aires. Ellos no lo vieron así. Te cierran opciones que para nosotros eran muy interesantes. Y ya se queda un ambiente raro, complicado. Al final los jugadores necesitamos tener la cabeza centrada y sentirnos bien para poder rendir. Y eso es lo que ha faltado estos últimos años. Hay que trabajar, hay que centrarse mucho en el día a día. Lo que te comentaba al principio, ¿no? Esa alimentación, gimnasio, descanso... Eso es lo que después te marca la diferencia para poder rendir. Y después hay cosas que no se controlan, ¿no? Juegan los porteros, pegas al palo, pasan ese tipo de cosas. Pero como te digo, al final hay que afinar lo máximo, ¿no? Porque eso es lo que te acerca a meter gol".

Una cesión infructuosa al Valencia: "No hay que engañar a nadie"

"La gente sabe que yo tengo una relación muy cercana con el Valencia. He estado toda mi etapa de formación allí, desde los 15 hasta los 22. Han sido muchos años y nosotros pensábamos que era el sitio para volver a encontrar el nivel que ahora mismo estoy dando. Pero en Valencia, por unas cosas u otras, no ha sido así. No salieron. No fue lo esperado. No hay que engañar a nadie. Las cosas no salieron como nosotros queríamos. Pero bueno, creo que me ha venido bien para crecer como persona, para crecer como jugador. Y todo suma, ¿no? Al final, cada año vas aprendiendo cosas, va añadiendo cosas. Y creo que del Valencia me puedo llevar muchas cosas, muchos aprendizajes".

Un paso atrás para tomar impulso: gran inicio de curso en el Elche

"Como te he explicado antes, al final todas las decisiones siempre las tomo con la familia. Para mí es súper importante, ¿no? Decidimos que el Elche era la mejor opción, teniendo otras opciones de otros países también. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. En el Elche he encontrado ese sitio que todo jugador necesita. El club es una familia, tenemos un gran vestuario, un vínculo con la afición increíble. Y la verdad que están saliendo las cosas muy bien. A mí me gustó mucho esa conversación que tuve con el míster. Me gustó mucho la conversación que tuve con el dueño del equipo, con Cristian (Bragarnik). Y bueno, al final se montó una operación muy interesante. Y la verdad que estoy súper contento de haber tomado esa decisión y haber dado ese paso. Los jugadores necesitamos ese espacio y esa confianza para demostrar. Y el míster me la está dando. Seguiré trabajando para seguir teniendo estas oportunidades. Y seguir devolviéndole esa confianza que me dio el club y que me dio el míster. Con goles, con trabajo, con asistencias. Apoyando y ayudando al equipo. ¿Algún objetivo personal? No, la verdad que no. Yo disfruto del día a día. Disfruto de jugar, de pasármelo bien. Como estoy haciendo, que creo que es la clave para avanzar y para estar contento y sentirse uno realizado.Y yo creo que esa es la clave en todo esto".

Selección Española

"El sueño de todos los jugadores es representar a tu país. Yo creo que representar a tu país es algo muy grande, muy importante y muy bonito. También creo que es un premio, que es un seleccionador que confía en ti y te da esa oportunidad. Un seleccionador que conozco, que es Luis de la Fuente. He podido ganar una Eurocopa sub 21 con él. He podido ganar una medalla de plata en las Olimpiadas con él, que es donde tú decías lo del 'hat-trick'. Y bueno, respecto a esa llamada de la selección, pues estoy tranquilo. Yo trabajo para mi equipo, para sentirme bien, para el día a día, para demostrar el futbolista que soy. Como te decía, lo de la selección es un premio, que es un seleccionador el que te tiene que llamar. La verdad que no estoy pendiente de eso. Si llega esa llamada, pues súper feliz. Y si no, pues animaré a la selección como todos tenemos que hacer. ¿El Mundial? Bueno, yo sueño con seguir a este nivel. Y esto acercará mucho a poder tener opciones para ir a la selección".

Futuro

"Bueno, jugar siempre te da opciones. Sí que es verdad que yo estoy muy tranquilo. Estoy en Elche, estoy feliz. Y bueno, todo lo que tenga que pasar en el futuro, pues será de la mano del Elche. Y ya veremos. Yo estoy centrado en el día a día. Pues, la verdad que no estoy pensando en eso. Yo me centro en el día a día, en trabajar, en demostrar el futbolista que soy. Y cuando llegue su momento, ya valoraremos las opciones que tenemos. Pero, como te decía antes, siempre de la mano del Elche. Un equipo que me ha ayudado, que me ha dado su cariño, su confianza. Y que quiero devolvérsela. Ya lo veremos, como te digo, no estoy pendiente de eso. De la opción de compra, del precio y todo esto, pues habrá un momento que hablemos de ello. Ahora mismo no lo es. Ahora mismo hay que seguir en esta línea en la que estoy, de trabajo, de ayudar a los compañeros, de demostrar el jugador que soy. Que por suerte he podido reencontrarme y volver a tener esas sensaciones que tenía. Y hay que seguir trabajando, no hay otra".

¿Jugaría en el Betis?

"En el fútbol nunca se sabe... Bueno, ahí lo dejamos. En el fútbol nunca se sabe".

Tema judicial

"Bueno, la etapa de instrucción fue muy positiva. Ahora estamos esperando el escrito de acusación. Esto tiene una pena, pero yo estoy muy tranquilo. Tengo muchas ganas de ir a juicio y de demostrar mi inocencia. La verdad es que estoy muy bien, muy tranquilo. Centrándome en lo mío, en mi trabajo. Y la verdad que a mí el ruido exterior no me afecta. Estoy centrado en mí, en mi vida. Y nada, muy tranquilo".

¿Podrías ir a jugar al extranjero?

"Sí, claro, sin ningún problema".