El Elche acelera en el mercado y se acerca al fichaje de Lucas Cepeda

La entidad franjiverde está a un paso de asegurar su segundo fichaje invernal, una incorporación pensada para elevar el nivel competitivo del equipo y sostener el buen rendimiento mostrado hasta ahora

La primera vuelta del Elche CF ha sorprendido a propios y extraños. No es habitual que un recién ascendido cierre la mitad del campeonato en la octava posición de LaLiga, pero el equipo dirigido por Eder Sarabia ha superado todas las expectativas. Para sostener ese rendimiento y evitar un desgaste excesivo de la plantilla, el club ha decidido reforzarse en este mercado invernal, una necesidad que Christian Bragarnik tiene bien clara.

Según distintos medios, el Elche está muy cerca de cerrar la incorporación de Lucas Cepeda, extremo chileno que milita actualmente en Colo-Colo. El conjunto chileno habría aceptado una oferta cercana a los cuatro millones de dólares (unos 3,4 millones de euros) por una de sus principales figuras. La propuesta está sobre la mesa desde el pasado fin de semana, a la espera únicamente de la aprobación definitiva por parte de la propiedad del club sudamericano.

A un paso de hacerse oficial

Antes de que el fichaje se haga oficial, el siguiente paso será que el futbolista se someta a las pruebas médicas previas a la firma del contrato y a su incorporación a la disciplina franjiverde. Desde Chile, varios medios destacan que su llegada a Europa supone cumplir "una aspiración personal que llevaba tiempo persiguiendo", lo que refuerza la predisposición del jugador para dar el salto a LaLiga.

Preguntado por el interés del club en el extremo, Sarabia en la rueda de prensa previa al partido de mañana frente Levante, optó por la cautela. "Ya sabéis que hasta que no sea jugador del Elche no hablaré de él ni de ningún otro en concreto", señaló con una sonrisa, antes de admitir que "pretendíamos hacer menos cosas en este mercado, pero hay circunstancias que nos han hecho estar más abiertos a incorporar jugadores".

Perfil polivalente para Sarabia

Lucas Cepeda es internacional con Chile y destaca por su polivalencia ofensiva. Puede actuar como extremo izquierdo, carrilero e incluso en la banda derecha, una zona donde el Elche ha tenido carencias esta temporada. Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 3,2 millones de euros.

Formado en Santiago Wanderers, donde disputó 65 partidos, Cepeda tuvo un breve paso por Everton de Viña del Mar antes de llegar a Colo-Colo en febrero de 2024. Allí ha jugado 72 encuentros, con 15 goles y cuatro asistencias, siendo pieza clave en la conquista del Campeonato Nacional y la Supercopa de 2024.

Segundo refuerzo invernal y mirada al futuro

Cepeda sería el segundo fichaje invernal del Elche tras la incorporación de Abiel Osorio, aunque el argentino permanecerá cedido en Defensa y Justicia hasta el final de la temporada.

Con vistas al próximo curso, el Elche contará a priori con una base sudamericana sólida: Álvaro Rodríguez, Federico Redondo, Osorio y, si nada se tuerce, Lucas Cepeda, una apuesta clara por talento joven y proyección internacional para consolidar el proyecto en Primera División.