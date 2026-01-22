Eder Sarabia, sobre la salida de Dituro: "Si hiciéramos caso a los rumores vendrían 50 jugadores y venderíamos a otros tantos"

El técnico del Elche compareció ante los medios de comunicación, en sala de prensa, para analizar el partido del próximo viernes ante el Levante en el Ciutat de Valencia, además del estado de forma en el que llega su equipo

El Elche se enfrentará el próximo viernes al Levante, encuentro correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports. Los de Eder Sarabia llegan al duelo del campeonato doméstico tras no poder vencer en sus tres primeros partidos, contra Villarreal, Valencia y Sevilla, por lo que intentarán lograr los tres puntos ante un equipo que se sitúa en descenso con 14 puntos. De esta manera, el técnico vasco ha analizado en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, el choque en el Ciutat de Valencia, además de repasar las novedades en la convocatoria.

Eder Sarabia confirmas las bajas conocedoras de Víctor Chust y Héctor Fort

De esta manera, Eder Sarabia comenzó la rueda de prensa haciendo un análisis del encuentro de mañana contra el Levante: "Es un partido especial, derbi, nos conocemos mucho. Es verdad que han cambiado de entrenador, pero aún así. Es un partido como otro, no valen más los puntos. Se dice que es rival de nuestra liga, aunque creo que hemos demostrado algo más. El objetivo es imponernos". Además, el técnico del Elche apuntó las diferentes novedades en la convocatoria para el partido del Ciutat de Valencia: "Es un partido en el que todos quieren estar. Víctor por sanción y Héctor, que aún le queda, no estarán confirmados. El resto, esperaremos hasta mañana, porque todos quieren estar y lo mismo mañana viene alguien hasta cojo".

Por otra parte, Eder Sarabia valoró el estado físico de Álvaro Núñez de cara a su disponibilidad: "Álvaro tiene molestias en el pubis, ha estado forzando. Contra el Betis en Copa, a pesar de que estaba en el banquillo, estaba con mucho dolor y se tuvo que sentar. Veremos si llega mañana y si puede aportar". Por otra parte, el entrenador vasco no se 'mojó' con el posible fichaje de Lucas Cepeda: "Hasta que no sea jugador del Elche no hablaré de nadie. Encajan en mi equipo jugadores buenos. Pretendíamos hacer menos cosas, pero ha habido circunstancias que nos han hecho estar más abiertos a incorporar jugadores. No creo que estemos focalizados en el mercado sudamericano. Miramos todo".

Eder Sarabia señala el regreso de André Silva

Eder Sarabia también habló de la figura de Ali Houary: "Ali Houary es ese jugador que por circunstancias vimos que más podría salir. Ha sido una primera vuelta complicada para él, no por su parte. Es joven, se tiene que comer el mundo y tiene que tener minutos. He tenido conversaciones con él y tenemos mucha ilusión con él para el futuro. Ahora mismo, lo más adecuado es que encuentre una categoría que le ayude a madurar, pero aún no hay nada cerrado". De la misma manera, el técnico fue preguntado por una posible salida de Dituro: "No tengo noticias de que Dituro se vaya a marchar, ni del club ni de nadie. Si hiciéramos caso a los rumores vendrían 50 jugadores y venderíamos a otros tantos. Está centrado y preparado".

Eder Sarabia confirmó también el regreso de André Silva, que viene de perderse los últimos seis partidos del Elche: "Él quería jugar el otro día, pero no había entrenado con el equipo. Nos pareció prematuro ponerle. Ya esta semana ha entrenado sin problemas y debe de estar, ha hecho buena semana".