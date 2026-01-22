El Elche apuesta fuerte por Febas

El centrocampista ilerdense está brillando en el conjunto ilicitano y el club trabaja para asegurar su continuidad como eje del proyecto

Aleix Febas está siendo clave en la gran campaña que está firmando el cuadro de Eder Sarabia. Cordon Press

La temporada de Aleix Febas está siendo una de las grandes noticias del Elche CF. Tras firmar el pasado curso un gran año en Segunda División, el salto a la élite no solo no le ha quedado grande, sino que ha elevado su rendimiento hasta situarlo entre los centrocampistas más fiables del campeonato. El exjugador del Real Madrid Castilla está ofreciendo su versión más completa, hasta el punto de comenzar a aparecer en las quinielas de posibles convocatorias de Luis de la Fuente, cuya próxima lista se conocerá en marzo.

A sus 29 años, Febas vive el mejor momento de su carrera. Tras varias temporadas en la categoría de plata, está cumpliendo por fin el sueño de competir en Primera División y lo está haciendo con madurez, personalidad y una regularidad que le ha permitido convertirse en un futbolista indiscutible.

El Elche mueve ficha por su renovación

Ese crecimiento no ha pasado desapercibido en el Martínez Valero. Con el contrato del centrocampista finalizando al término de la presente temporada, el Elche no quiere correr riesgos y ya ha iniciado contactos para asegurar su continuidad. Según ha informado el periodista Cristian Egea, el club ilicitano ha puesto sobre la mesa una oferta de renovación por tres temporadas, con un salario que superaría el millón de euros por campaña.

En estos momentos, la entidad está a la espera de una respuesta por parte del entorno del jugador, que de momento ha optado por dilatar la negociación mientras analiza el escenario deportivo y económico. Aun así, en el club transmiten calma y confianza en que el proyecto deportivo pueda resultar decisivo.

La confianza total de Sarabia

El excelente momento de Febas se explica, en gran medida, por la confianza de Eder Sarabia. El técnico bilbaíno ha encontrado en el centrocampista ilerdense al auténtico eje de su equipo. Los números refuerzan esa sensación: es el jugador más utilizado de la plantilla, con 1.880 minutos disputados, titular en 21 encuentros y completando prácticamente todos los partidos.

Su peso en la Copa del Rey ha sido menor, participando únicamente en el duelo ante el Real Betis, pero su importancia en LaLiga resulta incuestionable.

Presente y futuro del Elche

El Elche CF ocupa actualmente la octava posición, una clasificación que supone toda una sorpresa para un club recién ascendido y que no se entiende sin la aportación de Febas. Una posible salida del centrocampista supondría un doble golpe para la entidad: perder a su futbolista más influyente sin obtener rendimiento económico y desmantelar una pieza clave del engranaje.

Por eso, en el Elche lo tienen claro: Aleix Febas no es solo una realidad del presente, sino el futbolista al que quieren entregar las llaves del proyecto de futuro.