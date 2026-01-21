Eder Sarabia tiene un serio problema en el Elche que hace peligrar su salvación

El equipo franjiverde está dejándose muchos puntos por el camino a causa de no saber cerrar los partidos. Actualmente son octavos con 24 puntos, pero el descenso lo tienen a sólo cinco puntos de distancia

El Elche ha comenzado a preparar este miércoles la visita del viernes al Levante en una sesión en la que no han participado los jugadores Álvaro Núñez, Pedro Bigas, John Chetauya y Héctor Fort, todos ellos por diferentes problemas físicos. El primero de ellos ya fue baja la pasada jornada por unas molestias en el pubis, mientras que Bigas se recupera de un golpe en la rodilla, John de molestias musculares y Héctor Fort de una operación en el hombro.

Rafa Mir, baja en las dos últimas jornadas por una lesión muscular, sí ha participado en la sesión, aunque realizando un trabajo específico de recuperación sobre el césped al margen del grupo, por lo que su presencia está descartada ante el Levante.

A todas estas bajas se suma la del central Víctor Chust, que será sancionado con un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

El grave problema que tiene el Elche esta temporada

Pero además de estos contratiempos, el Elche está tropezando mucho esta temporada con la misma piedra: el problema de no saber cerrar los partidos. Y en este sentido la culpa se reparte. Hay quienes le echan la culpa a la preparación física, otros a los cambios que realiza Eder Sarabia y otros directamente a los jugadores y el exceso de relajación.

Sea como fuere, lo cierto es que el Elche, que empató este lunes ante el Sevilla (2-2), dejó escapar por sexta vez en las 20 jornadas disputadas de la presente temporada un resultado positivo para sus intereses en los últimos minutos del partido. Una gestión que le ha costado ya once puntos.

Afortunadamente, actualmente son octavos con 24 puntos y el propio Sarabia lo recalcó en su última rueda de prensa, pese a su malestar: "Tenemos 24 puntazos y estamos peleando contra transatlánticos. Hay que valorar lo que estamos haciendo, que es una barbaridad, pero tenemos que dar un poquito más para competir en esta liga”. Pero también conviene recordarle que este año la permanencia puede estar más cara que nunca, porque el Alavés, equipo que ocupa la última plaza de descenso, está a tan sólo cinco puntos de los ilicitanos.

Las seis veces que ha perdido punto en los minutos finales

Ante el Sevilla, el equipo de Eder Sarabia ganaba 2-0 cuando faltaban quince minutos y un penalti en el tiempo añadido les privó de sumar dos puntos más. Esta misma situación se había producido una semana antes en Mestalla, cuando el Valencia, también desde el punto de penalti, igualó por medio de Pepelu a tres minutos del final el tanto del Elche (1-1).

La historia se repitió en la jornada 12, cuando la Real Sociedad empató igualmente con una pena máxima, anotada por Oyarzabal en el minuto 89, la ventaja que había logrado el conjunto ilicitano (1-1). Apenas una semana después, el Elche volvió a dejarse dos puntos en el camino ante el Real Madrid con un tanto de Jude Bellingham a tres minutos del final, en una acción polémica en la que el equipo ilicitano reclamó una falta previa de Vinícius sobre Iñaki Peña.

También en Mallorca se le escapó al Elche la opción de puntuar en el tramo final del encuentro, al encajar dos goles en los últimos ocho minutos (3-1). El origen de esta mala racha en los minutos finales se remonta al partido de la primera vuelta en el Sánchez-Pizjuán, cuando el Elche dejó escapar dos puntos con un gol de Peque a cinco minutos de la conclusión (2-2). El balance en los instantes finales ha sido negativo para el Elche, ya que a cambio solo ha podido rescatar un punto, ante Osasuna en Pamplona, con un gol de Pedrosa en el minuto 92 (1-1).