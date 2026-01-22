El Celta de Vigo se lanza a por la incorporación de Álvaro Núñez y presenta una oferta por su llegada

Tras el conocedor interés del equipo de Claudio Giráldez y el Valencia de Corberán por el defensa del Elche, los gallegos han realizado una propuesta para la firma del jugador de de 25 años, que acaba contrato en junio de 2026, por lo que la entidad alicantina ha respondido de manera muy clara

La irrupción de Álvaro Núñez en el Elche no está pasando desapercibida en LaLiga EA Sports. El defensa de 25 años se ha asentado en el conjunto de Eder Sarabia en la que es su segunda temporada en el equipo alicantino. De esta manera, el jugador ha despertado el interés de equipos de Primera División como Celta de Vigo o Valencia. Tras ello, el de Claudio Giráldez ha sido el que se ha lanzado por su fichaje y ha presentado una oferta para su incorporación, pero desde el Elche no contemplan la salida de un futbolista que acaba contrato en 2026.

Álvaro Núñez, un pilar fundamental en el esquema de Eder Sarabia

Álvaro Núñez está respondiendo en cada partido a la confianza que le brinda Eder Sarabia, que viene de empatar el pasado lunes contra el Elche. De hecho el conjunto alicantino atraviesa una mala racha ya que no ha vencido en los cuatro encuentros que ha disputado en este arranque de 2026, registrando dos empates y dos derrotas. No obstante, el defensa de 25 años continúa teniendo minutos y comenzando en el once inicial. En este sentido, el jugador reconoció en el pasado mes de octubre su momento en el equipo verdiblanco: "Estoy contando con su confianza. Su mensaje, como se está viendo, cala muy bien en el jugador. Me siento muy a gusto, yo creo que se ve luego en el campo. Ojalá pueda seguir así. El secreto está en esa base que teníamos de jugadores del año pasado, la gran mayoría somos los que hemos empezado las primeras jornadas y ha servido también para inculcar muy bien los valores y para acoger a los fichajes"

Sin embargo, el gran estado de forma de Álvaro Núñez ha despertado el interés de diferentes equipos de LaLiga EA Sports, como son el Celta de Vigo y el Valencia. El conjunto de Claudio Giráldez y Corberán miran al conjunto dirigido por Eder Sarabia para reforzar sus plantillas y concretamente la parcela defensiva con la llegada del jugador de 25 años. En este sentido, el equipo gallego se ha lanzado a por su fichaje y ha presentado una oferta por el lateral de Bilbao, tal y como ha informado el periodista Cristian Egea, de la Cadena Cope. La misma fuente confirma que el club alicantino "no contempla su salida y, por tanto, no aceptará la oferta" por su incorporación.

Así está la situación con la renovación de Álvaro Núñez en el Elche

Por otro lado, cabe recordar que Álvaro Núñez acaba contrato en junio de 2026, por lo que los intereses de los equipos irán creciendo si el jugador no prolonga su acuerdo con el Elche. En este sentido, la Cadena Cope ha apuntado que si el defensa vasco cumple con la cláusula que refleja el mismo, que son la de 25 partidos, habrá renovado automáticamente, por lo que ya tan solo le restan seis encuentros. De esta manera, el jugador apunta a llegar a esa cifra durante el próximo mes de marzo, ya que antes los de Eder Sarabia disputarán cinco jornadas de LaLiga EA Sports, ante Levante, Barcelona, Real Sociedad, Osasuna y Athletic Club.