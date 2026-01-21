Valencia y RC Celta se mueven para intentar el fichaje de Álvaro Núñez y el Elche deja clara su postura

El lateral derecho está cuajando una temporada magnífica en el Elche CF en donde goza de toda la confianza de su entrenador Eder Sarabia. Su rendimiento no ha pasado desapercibido para algunos equipos de la Primera división que han intentado su incorporación sin éxito

Valencia CF y RC Celta son los dos últimos equipos que se han interesado en fichar a Álvaro Núñez. No de cara al próximo verano, aprovechando que el lateral derecho del Elche CF acaba contrato, sino durante este mismo mes de enero han hecho movimientos que a la postre han resultado infructuosos debido a que la respuesta del club ilicitano ha sido firme, dejando así claro sus planes de futuro con el vasco el cual está en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

Álvaro Núñez, lateral derecho del Elche CF, está en el mejor momento de su carrera deportiva

Álvaro Núñez es unas de las sensaciones del Elche CF en esta temporada en LaLiga. El equipo entrenado por Eder Sarabia no parece un recién ascendido ya que juego un fútbol ofensivo y de mucho posesión. Parte de responsabilidad de que ese juego se pueda ver sobre el terreno de juego la tienen algunos jugadores que están a un gran nivel, siendo uno de ellos Álvaro Núñez que es titular indiscutible.

Dicho rendimiento de Álvaro Núñez, canterano del Athletic Club por cierto, no ha pasado desapercibido en LaLiga, ya que el Valencia CF y el RC Celta se han interesado en hacer su fichaje en este mercado de invierno según apunta El Correo. Una posibilidad que ha sido descartada por el Elche CF que ha respondido que no piensa dar salida en este mes de enero a uno de sus mejores jugadores de la plantilla. Álvaro Núñez, de 25 años, ha jugado esta temporada 19 partidos y 1.652 minutos con el Elche CF, habiéndose perdido solamente el último, contra el Sevilla FC, por unas molestias en el pubis que viene arrastrando en las últimas semanas.

El Elche CF puede retener a Álvaro Núñez una temporada más si el futbolista juega un número de partidos en esta campaña

Valencia CF y el RC Celta han intentado aprovechar la situación contractual de Álvaro Núñez para intentar ejecutar su fichaje. El lateral derecho acaba contrato con el equipo ilicitano al final de esta temporada lo cual ha sido detectado como una oportunidad de mercado para lograr su incorporación a bajo coste, pero la realidad no es tan así ya que existe una letra pequeña en el contrato de Álvaro Núñez con el Elche CF.

El tema es que el Elche CF puede renovar automáticamente a Álvaro Núñez por una temporada más si el vasco juega un número de partidos que, por el momento, no ha alcanzado. Si llega a disputarlos, el Elche CF no tendrá esa necesidad de vender a Álvaro Núñez. En caso de que no los alcance, Álvaro Núñez puede ser agente libre el próximo verano si así lo desea.