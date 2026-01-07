El Elche confirma la lesión de Rafa Mir: parte médico y tiempo de baja

El delantero del equipo de Eder Sarabia, cedido por el Sevilla hasta final de temporada, ha sufrido una lesión muscular en el bíceps femoral que le tendrá apartado de los terrenos de juego para las próximas semanas, siendo baja segura contra el Valencia y Real Betis, pero quedando pendiente de su evolución

El Elche sigue preparando el encuentro del próximo sábado ante el Valencia en Mestalla, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. De esta manera, Eder Sarabia no podrá contar con la figura de Rafa Mir, que ha sufrido una lesión muscular que le obligó a abandonar el Martínez Valero el pasado fin de semana, en el duelo frente al Villarreal. Por ello, el conjunto alicantino suma nuevas y malas noticias tras la baja de Héctor Fort, obligado a pasar por el quirófano. Además, el delantero de 28 años se perderá el choque contra el Betis.

Rafa Mir, nuevo contratiempo para Eder Sarabia

El Elche comenzó el 2026 cayendo derrotado frente al Villarreal en el Martínez Valero. Además de ello, Eder Sarabia tuvo que sustituir a Rafa Mir en el minuto 79, que sufría problemas musculares que le impidieron terminar el choque contra los de Marcelino. De esta manera, el conjunto alicantino ha confirmado en el día de hoy la lesión del jugador cedido por el Sevilla hasta final de temporada: "El delantero del Elche CF Rafa Mir ha sido sometido a pruebas médicas para determinar el alcance de las molestias sufridas el pasado sábado en el estadio Martínez Valero, durante el encuentro ante el Villarreal CF. Las exploraciones han confirmado que Rafa Mir sufre una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, según han informado los servicios médicos del Elche CF. El periodo de recuperación quedará determinado en función de su evolución. ¡Ánimo, Rafa!"

De esta manera, Rafa Mir será baja para visitar al Valencia este fin de semana, pero además parece poco probable que pueda entrar en la convocatoria de Eder Sarabia para enfrentarse al Real Betis en La Cartuja, ya que ambos equipos han sido emparejados en los octavos de final de la Copa del Rey. Tras ello, el equipo alicantino recibirá al Sevilla en el Martínez Valero, por lo que el delantero de 28 años se podría enfrentar al que sigue siendo su equipo, ya que tiene contrato con los verdiblancos hasta final de temporada, momento en el que tendría que volver a la disciplina del equipo de Almeyda. En este sentido, el técnico vasco pierde a un jugador fundamental, ya que ha sido utilizado en todos los partidos de esta temporada excepto en la cita copera ante el Éibar y que, como apunta el comunicado del club, dependiendo de su evolución, podría o o no estar en los encuentros mencionados, además de ante el Levante, el último de enero.

El escenario que se abre en el Elche con la baja de Rafa Mir

Con la lesión de Rafa Mir, no cabe dudas en que Álvaro Rodríguez volverá al once inicial este fin de semana, que ya ha sido titular en los tres últimos partidos del Elche, contra el Éibar, Rayo Vallecano y Villarreal. Además, André Silva ya está de vuelta en los entrenamientos de Eder Sarabia, por lo que podría se una de las novedades en la convocatoria de cara al partido del sábado ante el Valencia en Mestalla. Por ello, el entrenador vasco podría emparejar al uruguayo y al portugués en la punta del ataque para conseguir los tres puntos frente a los de Carlos Corberán, que vienen de caer derrotados en Balaídos ante el Celta de Vigo.