Elche 1-3 Villarreal: El submarino rompe la imbatibilidad del Martínez Valero

Moleiro abrió el marcador para los visitantes en el minuto 6. Mikautadze amplió la ventaja en el 13 y en el 30, Neto acortó distancias antes del descanso. Pedraza sentenció en el segundo tiempo con un gol en el minuto 82

Elche y Villarreal se midieron este sábado desde las 18:30 en el Estadio Martínez Valero. El encuentro entre los pupilos de Eder Sarabia y los de Marcelino era el segundo de los tres partidos de rivalidad directa que se darán en esta jornada 18 de LaLiga EA Sports. El duelo llegaba con un Elche en un gran momento de forma y con un Villarreal con ciertas dudas tras cerrar el 2026 con tres derrotas consecutivas en Liga, Copa del Rey y Champions League.

Moleiro sigue haciéndose grande en el Villarreal

El Villarreal salió apretando desde el primer minuto la salida de balón del Elche y eso provocó que los ilicitanos incurrieran en errores poco habituales. El primero de esos fallos le costó muy caro al Elche ya que en el minuto 6, Moleiro recibía por izquierda un pase de Mikautadze que el canario terminaba transformando en el primer tanto del encuentro con un gran disparo cruzado. Pero ahí no se quedó el Villarreal que con una claridad de cara a portería impresionante, hizo el segundo en el minuto 13 con Miakutadze pero esta vez para hacer el gol. El Villarreal se colocaba 0-2 en apenas 15 minutos y el partido parecía muy de cara.

Neto acorta y envalentona al Elche

El Elche a pesar del 0-2 no le perdió la cara al encuentro y buscó imponer su juego ante el Villarreal. Los de Eder Sarabia buscaron el juego por bandas pero el tanto que sirvió para acortar distancias llegó por el centro de la defensa tras un gran disparo de neto desde la frontal en el minuto 30. El Elche se lo estaba creyendo y apretó de lo lindo para irse al descanso con el empate en el bolsillo. Finalmente el Villarreal pudo mantener la distancia mínima de cara a los segundos 45 minutos.

Bajada de pulsaciones en el segundo tiempo

El segundo tiempo no llegó ni de lejos al nivel que el primer acto. Principalmente el Elche no supo encontrar esa facilidad de cara a la portería del Villarreal y eso fue en parte por el buen orden que presentaron los de Marcelino. Más allá del fútbol, Febas y Comesaña tuvieron sus más y sus menos que terminó con tarjeta para ambos en un bonito duelo.

La mejor ocasión fue sin embargo para el Villarreal con un Mikautadze que tuvo todo el tiempo del mundo para decidir frente a Iñaki Peña y que tomó la peor opción con una vaselina que se marchó alto. Esta ocasión llegó mucho antes que el tercer y definitivo tanto para el Villarreal. Alfonso Pedraza entraba por banda izquierda y hacía el tercero con un disparo casi con la puntera de su bota izquierda.

Ficha técnica

Elche: Iñaki Peña, Núñez (Josan, min. 79), Víctor Chust, Affengruber (Diaby, min. 61), Bigas, Germán, Aguado (Donald, min. 71), Febas, Neto (Mendoza, min. 79), Rafa Mir (Boayar, min. 79), Álvaro Rodríguez.

Villarreal: Junior, Pau Navarro, Mouriño (Foyth, min. 80), Rafa Marín, Pedraza. Pépé (Cardona, min. 68), Santi Comesaña, Parejo (Macia, min. 75), Alberto Moleiro, Ayoze (Gerard Moreno, min. 69), Mikautadze (Oluwaseyi, min. 75).

Goles: 0-1 Moleiro min. 6, 0-2 Miktautadze min. 13, 1-2 Neto min. 30, 1-3 Pedraza min. 82

Tarjetas: El colegiado Isidro Diaz de Mera amonestó a los locales Valera (min. 50), Febas (min. 67) y Bigas (min. 67). Por parte de los visitantes, fueron amonestados Ayoze Pérez (min. 39), Comesaña (min. 67) y Cardona (min. 88).