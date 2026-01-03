Marcelino explica lo de Mikautadze en el Villarreal

El técnico valoró el triunfo ante el Elche por 1-3 al tiempo que elogió al delantero georgiano que este sábado marcó y asistió

El Villarreal de Marcelino no lo tenía sencillo este sábado ya que ante sí tenía a un Elche que no sabía lo que era perder en lo que iba de temporada. El Villarreal empezó muy bien con dos goles en apenas 15 minutos y ambos llevaron la participación de Mikautadze. El delantero georgiano asistió en el primero a Moleiro e hizo el segundo en el minuto 13.

Mikautadze fue uno de los hombres del triunfo del Villarreal

Tras el encuentro y como es lógico, Marcelino fue cuestionado por el nivel de un Mikautadze que suma seis goles entre todas las competiciones y una asistencia. Marcelino ve normal los cambios en el nivel de juego del delantero: "Esto es fútbol, unos días jugará bien y otros menos bien. Un delantero depende mucho del trabajo del equipo y se le mira con lupa por su definición. Hay que ser prudentes, es un chico joven, de 24 años, con experiencias fuera que requieren procesos de adaptación. Habrá partidos buenos y malos, y dinámicas. El gol da confianza. Contra el Barça jugó minutos muy buenos, entrenó muy bien esta semana y creía que debía jugar hoy. La forma de defender del Elche le beneficiaba, tuvo ocasiones, criterio, participación, un gol y creo que una asistencia. Muy satisfecho y siempre prudente con los jugadores nuevos y de otras nacionalidades".

Marcelino confesó que con el 0-2 en el marcador, el Villarreal se fue acomodando en la primera parte, algo que casi le cuesta el empate ante el Elche: "Hemos jugado un partido que sabíamos que era muy complicado, porque así lo dicen los números del Elche en su campo. Pero lo hemos encarado muy bien, hemos ido a por el partido desde el inicio y eso creo que le ha provocado incertidumbre en la circulación de balón. Hemos recuperado muy bien, hemos sabido progresar muy bien y hemos finalizado también muy bien. Aunque es cierto que tuvimos ocasiones para haber sumado más goles en esos primeros quince o veinte minutos. Luego creo que nos fuimos acomodando un poco al partido, a la situación, y nos faltó seguir en esa idea con la que partimos".

Se acuerda y valora la derrota ante el Barcelona

Como ya hizo en su momento, Marcelino valoró el nivel de su equipo ante el Barcelona a pesar de la derrota y de quedarse con uno menos: "Hemos empezado ganando y siempre hacerlo te da un plus, pero a veces para los entrenadores es difícil explicar que no ganamos y que el equipo no ha perdido su identidad. El partido contra el Barça fue uno de los mejores que hicimos en la Liga, con once y con diez, generamos más ocasiones y no metimos, y ellos de un penalti y una acción de rechaces marcaron".

Además, también recordó las derrotas ante Copenhague y Racing de Santander en Champions League y Copa del Rey para compararlo con el duelo ante el Elche de este sábado: "Copenhague y contra Racing, no éramos contundentes en el área. Hoy el primer tiro del Elche entre los tres palos fue gol y prácticamente muy poco más, como en otros partidos, pero hoy sí acertamos y además tuvimos cinco o seis ocasiones muy claras. Esto es fútbol, el orden es muy importante porque metes una, te pones por delante y luego llega otra".