El complicado propósito de año nuevo de Eder Sarabia

El técnico del Elche comentó que en este 2026 ha decidido no hablar de los árbitros para evitar que se interprete como una queja

El Elche estuvo muy cerca, sobre todo en la primera parte, de empatar el rápido 0-2 que le endosó el Villarreal en los primeros 15 minutos. El Elche apretó pero en el segundo tiempo no supo prolongar ese nivel en ataque. Finalmente Pedraza sentenció con el 1-3 en el 82. Tras el encuentro, Eder Sarabia fue cuestionado sobre los árbitros y el técnico, muy impulsivo y que normalmente se suele mojar a la hora de hablar de los estamentos arbitrales. El entrenador del Elche parece que en este recién estrenado 2026 se ha propuesto no hablar de los árbitros y así lo confesó en rueda de prensa.

Eder Sarabia se propone no hablar de los árbitros

Eder Sarabia dejó claro que se ha propuesto gestionar el tema de hablar de los árbitros y no hablar del estamento arbitral: "No, tengo un compromiso, uno de los propósitos es gestionar mejor el tema con los árbitros y no hablar de ellos, porque luego das tu opinión y parece que te estás quejando. Si hubiésemos hecho mejor los primeros quince minutos, seguramente estaríamos hablando de otras cosas, así que la responsabilidad es nuestra y mi propósito es centrarme en lo que puedo controlar".

Las claves de la derrota del Elche

Eder Sarabia tiró de memoria para hablar de la última derrota en casa del Elche, que fue el pasado curso ante el Levante en LaLiga Hypermotion. Eder Sarabia habló de las similitudes entre el partido ante los granotas y el de este sábado ante el Villarreal: "Fíjate, el último partido que perdimos aquí fue contra el Levante, y puedo buscar muchas similitudes entre aquel partido y el de hoy. Algunas pérdidas tontas, buenos contraataques del rival y precisión en la finalización; es verdad que nosotros, llevando el peso como esperábamos, hemos tenido muchísimo mérito en esos treinta minutos, pero también hemos tenido dos o tres clarísimas para haber podido empatar y el partido seguramente hubiese sido otro. Ahí está un poco la clave".

El técnico del Elche aclaró la sustitución de Affengruber como consecuencia de una fiebre que le impidió estar más tiempo sobre el terreno de juego: "Ha tenido un par de errores en el inicio de la segunda parte, pero estaba con fiebre y se encontraba mal; ya nos lo dijo al acabar la primera parte y ha hecho el esfuerzo de aguantar un poco más hasta que acabaran de calentar bien las posibles alternativas y tuviéramos claro, dependiendo de cómo estaba el partido, a quién sacar. Ha sido un tema de enfermedad y de esos problemas".

La lectura de Eder Sarabia con la derrota del Elche

Por último, Eder Sarabia trató de hacer una lectura positiva para seguir creciendo en LaLiga EA Sports: "Hemos perdido este primer partido ante un gran equipo y el reto es subir nuestro nivel individual y colectivo para ser más capaces de competir en esta liga tan potente. Eso se verá en los próximos entrenamientos, partidos y días. Ya les he dicho a los jugadores que estoy orgulloso, que no hemos manejado bien algunas situaciones en ese inicio de partido, que tenemos margen de mejora, que tenemos que ser exigentes, que no hemos hecho nada y que nuestro objetivo sigue siendo ser mejor equipo cada día, porque eso nos acercará a tener más puntos y a conseguir los objetivos".