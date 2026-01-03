Elche - Villarreal, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el duelo de la jornada 18 de LaLiga EA Sports que dará comienzo a partir de las 18:30 en el Estadio Martínez Valero

¡Buenas tardes! Sean bienvenidos al duelo de la jornada 18 de LaLiga EA Sports entre Elche y Villarreal que se disputará a partir de las 18:30 en el Martínez Valero.

El duelo entre Elche y Villarreal es el segundo de los dos que hay de rivalidad regional en esta jornada 18 de LaLiga EA Sports. Si ayer fue el Rayo Vallecano ante el Getafe, después del que se dispute en el Martínez Valero llegará el turno de otro derbi caliente entre Espanyol y Barcelona.

El partido entre Elche y Villarreal llega en un gran momento para ambos conjuntos si se observa la clasificación de LaLiga EA Sports. Los ilicitanos ocupan la zona tranquila de la tabla y están muy por encima de los números esperados. Los groguets por su parte quieren ser la alternativa a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

Elche y Villarreal abrirán el 2026 futbolístico con un bonito derbi de la Comunidad Valenciana que llega con los conjuntos de Eder Sarabia y de Marcelino en un gran estado de forma tal y como muestran la situación clasificatoria de ambos conjuntos. El partido entre Elche y Villarreal no será el único partido de rivalidad regional que se vivirán en la jornada 18 de LaLiga EA Sports ya que tras el choque en el Martínez Valero, se disputará el Espanyol - Barcelona. Este pasado viernes, abrió la jornada 18 también, el duelo entre Rayo Vallecano y Getafe.

El Elche está siendo una de las sorpresas agradables de esta temporada en LaLiga EA Sports. Es importante recordar que el Elche de Eder Sarabia es uno de los equipos que ascendió desde Segunda el pasado curso y por lo tanto, uno de los que debería estar en la pelea por la permanencia en la zona baja de la tabla.

El Elche de Eder Sarabia ya tiene recorrido gran parte del camino hacia la permanencia en Primera el año que viene. El Elche suma tras 17 jornadas un total de 22 puntos, es decir, en teoría le faltarían teóricamente 20 para la salvación de 42. Terminó el Elche el año como más gusta, con un triunfo por un claro 4-0 ante el Rayo Vallecano que supuso la segunda victoria consecutiva como local. Por tanto, este sábado a partir de las 18:30, el Elche tratará de buscar su tercer triunfo como local y la que sería la victoria número seis ante su público.

El Villarreal de Marcelino terminó el 2026 de forma muy diferente a su rival de este sábado. Los groguets sumaron tres derrotas consecutivas pero con la 'suerte' de que fue en tres competiciones diferentes. El submarino cayó en Champions League ante el Copenhague, en Copa del Rey ante el Racing de Santander y en Liga ante el Barcelona. A pesar de estos tres tropiezos, el Villarreal es cuarto con 35 puntos, a solo dos del Atlético de Madrid y con todas las aspiraciones intactas a ser una e las alternativas a los clásicos Real Madrid y Barcelona.

Enfrentamientos previos entre Elche y Villarreal

Elche y Villarreal no se ven las caras desde febrero de 2023 cuando se produjo el último enfrentamiento entre ambos conjuntos. En los últimos cuatro duelos entre Elche y Villarreal los empates no han existido y siempre hubo triunfos locales. Eso sí, el Villarreal le endosó dos duras goleadas a los ilicitanos en La Cerámica en septiembre de 2022 por 4-0 y en septiembre de 2021 por 4-1.