Alineaciones Elche - Villarreal: Alineación posible de Elche y Villarreal en el partido de hoy de LaLiga EA Sports

Elche y Villarreal se medirán este sábado a partir de las 18:30 en el Martínez Valero en un apasionante derbi de la Comunidad Valenciana

Elche y Villarreal protagonizarán este sábado a partir de las 18:30 un interesante duelo, con carácter regional y de derbi de la Comunidad Valenciana. El Elche de Eder Sarabia está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada en LaLiga EA Sports. Los ilicitanos ocupan la novena posición con 22 puntos y ya han recorrido más de la mitad del camino de puntos hacia la permanencia. Por su parte el Villarreal es cuarto con 35 puntos y con serias aspiraciones de pelear por la tercera plaza con el Atlético de Madrid e incluso por cotas más altas.

Alineación posible del Elche hoy en LaLiga EA Sports

El Elche de Eder Sarabia podría saltar al Martínez Valero a partir de las 18:30 con la siguiente alineación.

Alineación Elche: Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Chust, Affengruber, Bigas, Valera; Aguado, Febas, Neto; Álvaro R. y Rafa Mir.

Alineación posible del Villarreal hoy en LaLiga EA Sports

El Villarreal de Marcelino por su parte, que deberá ganar para no perder comba con los equipos que están por encima suya, podría salir con el siguiente once titular.

Alineación Villarreal: Luiz; Mouriño, Foyth, Rafa Marín, Cardona; Pépé, Comesaña, Parejo, Moleiro; Gerard y Ayoze.