Elche - Villarreal: Horario, canal y dónde ver en TV el partido de la jornada 18 de LaLiga

El Elche recibe al Villarreal en el Martínez Valero en el primer duelo del año para ambos equipos de Primera división

El Villarreal viaja hasta el Martínez Valero para medirse al Elche en el primer partido del año para ambos conjuntos. Los visitantes llegan al choque en puestos de Champions League, objetivo prioritario para esta temporada. Por otro lado, el Elche, tras golear al Rayo Vallecano para cerrar el 2025 y busca una entrada de año triunfal para seguir aspirando a puestos europeos.

El Villarreal aspira a firmar la mejor primera vuelto de LaLiga de su historia

El Villarreal aspira a firmar la mejor primera vuelta de su historia y para ello necesita sumar al menos 5 de los 9 puntos que le restan por disputar en el primer tramo de la competición. El conjunto dirigido por Marcelino ocupa la tercera posición en la clasificación con 35 puntos en 16 partidos y con tres encuentros por disputar debe de superar los 39 puntos que figuran como mejor registro histórico de la entidad en sus 25 campañas en Primera División. Los tres compromisos que le restan por jugar son contra el Elche y el Levante, a domicilio, y el Alavés en La Cerámica. El primero de los choques será ante el cuadro de Eder Sarabia, que se ha erigido como la sorpresa de la temporada. Los ilicitanos cerraron el 2025 con una goleada por 4-0 al Rayo Vallecano y piden al 2026 continuidad para seguir con los buenos resultados en Primera división.

Elche No Iniciado - Villarreal

Elche - Villarreal:¿A qué hora empieza el partido en el Martínez Valero?

El encuentro que mide esta tarde al Villarreal con el Elche, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga, se disputará en el Estadio de Martínez Valero este sábado 3 de enero de 2026, a partir de las 18:30 horas.

Elche - Villarreal: ¿Dónde verlo por televisión?

Este partido se podrá ver en plataformas de pago, más concretamente en DAZN y Movistar LaLiga, con la posibilidad de seguirlo en los diferentes dispositivos a través de sus aplicaciones.

Elche - Villarreal: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de verlo por televisión, el Villarreal - Elche tiene la oportunidad de seguirlo online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del estadio amarillo. Una vez concluya este partido de la jornada 18 de LaLiga, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.