Héctor Fort tiene que pasar por el quirófano tras lesionarse celebrando su gol

El lateral cedido por el FC Barcelona al Elche ha sido intervenido este lunes por una luxación anterior en el hombro izquierdo sufrida ante el Rayo Vallecano

Héctor Fort ha cerrado el año de la forma más amarga posible. El lateral derecho del Elche, cedido esta temporada por el FC Barcelona, ha sido intervenido quirúrgicamente este lunes por los servicios médicos del club azulgrana tras confirmarse la gravedad de la lesión sufrida en el último partido del año ante el Rayo Vallecano.

La acción fue tan inesperada como cruel. Fort se lesionó en la celebración de su gol, el primero del contundente 4-0 del Elche en el Martínez Valero. Tras finalizar una gran jugada ofensiva, el canterano perdió el equilibrio en la caída y sufrió una luxación anterior en el hombro izquierdo que obligó a pasar por el quirófano.

Una lesión inoportuna en plena progresión

La intervención ha sido asumida por el FC Barcelona, propietario de los derechos del futbolista, después de que las pruebas médicas confirmaran la necesidad de cirugía. Por el momento, el Elche no ha comunicado un plazo oficial de recuperación, que quedará marcado por la evolución del jugador en las próximas semanas.

La lesión llega en el peor momento posible para Fort, que atravesaba una fase claramente ascendente bajo las órdenes de Eder Sarabia. Su impacto estaba siendo notable. A su gol ante el Rayo se suman otro tanto en Copa del Rey y dos asistencias en el campeonato liguero, cifras que reflejaban una progresión constante y una creciente confianza del cuerpo técnico.

Seguimiento cercano desde el FC Barcelona

En el Barça se estaba siguiendo con especial satisfacción la evolución del lateral en el Elche. Tras debutar con el primer equipo azulgrana, la cesión se entendía como un paso clave para su maduración deportiva y personal, al tratarse de su primera experiencia lejos de Barcelona, club al que llegó siendo prebenjamín tras formarse en La Masia.

Fort estaba encontrando en el Elche un contexto favorable para potenciar sus virtudes ofensivas, especialmente en un sistema que favorece la proyección de los laterales, y un entrenador que se adapta perfectamente a su modelo de juego como es Sarabia. Desde la dirección deportiva azulgrana se le considera un futbolista con potencial real para el primer equipo a medio plazo, en una posición donde Jules Koundé es actualmente indiscutible y Eric García aparece como alternativa puntual.

Ahora, el objetivo pasa por una recuperación completa y sin prisas. Fort afronta un parón obligado justo cuando empezaba a consolidarse, pero tanto en Elche como en Barcelona confían en que regrese con la misma energía y proyección que estaba mostrando antes del contratiempo.