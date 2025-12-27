Celta, Levante, Elche y Espanyol siguen los pasos de una de las revelaciones de Segunda división

Los grandes números de Gelabert con el Sporting de Gijón le han colocado en el escaparate de varios equipos de Primera, entre ellos un Celta de Vigo que ya lo tuvo en su agenda hace dos veranos, cuando salió del Toulouse francés

El Celta de Vigo tiene la principal misión de aligerar su plantilla en el mercado de enero. No en vano, cuenta con 28 futbolistas en nómina, además de Tadeo Allende y Luca de la Torre, que han puesto fin a sus cesiones y se negocia para traspasarlos. Por ello, ha sido el propio entrenador celeste, Claudio Giráldez, quien ha reconocido que se trata de un plantel demasiado amplio para afrontar dos competiciones, tras caer en la Copa del Rey. Así, son varios los nombres que se encuentran en la rampa de salida, como Aidoo y Cervi, a los que ya se ofreció en verano la posibilidad de rescindir; el meta Marc Vidal, inédito en lo que va de campaña; o Damián Rodríguez, apostándose en su caso por una cesión.

De Denis Suárez a Fer López

Solo si se abre espacio, tanto físico como salarial, en A Sede se plantearían la posibilidad de reforzarse. Y en ese caso, el objetivo no es otro que firmar a un futbolista que actúe como enganche y pueda aportar tanto claridad en el último pase como llegada a la meta rival. Ya en el mercado estival, de hecho, estaba todo perfilado para el regreso de Denis Suárez, pero no se logró dar salida a algunos descartes y el gallego acabó marchándose al Deportivo Alavés.

Ahora, el gran sueño no es otro que repatriar a Fer López, que está gozando de mayor protagonismo en el Wolverhampton en las últimas semanas, si bien el equipo inglés está ya con un pie en la Championship y todo apunta a que la salida como cedido del internacional sub 21 es un hecho. Otro cantar es que pueda volver a Balaídos, pues tampoco se trata de una operación sencilla de encajar en el tema económico dado su sueldo de Premier League.

Los números de Gelabert con el Sporting

Mientras tanto, vuelve a salir a escena el nombre de César Gelabert, mediapunta de 25 años que está firmando una gran campaña en Segunda división con el Sporting de Gijón. Ya la pasada campaña firmó seis dianas y dos asistencias con el conjunto rojiblanco en 40 choques, pero en la presente se ha destapado y suma ya siete tantos y los mismos dos pases de gol en 19 partidos. Unos números que habrían llevado al Celta a seguirlo de nuevo de cerca, después de que ya lo tuviera en su agenda en el verano de 2024.

En aquel mercado, el palentino salió finalmente cedido rumbo a El Molinón desde el Toulouse francés, que un año antes le había dado la oportunidad de dar el salto a la Ligue 1 (disputó 25 encuentros en total y firmó un gol) después de dos buenas temporadas con el Mirandés en la Categoría de Plata (2021-2023). Todo ello, después de haberse formado en las canteras del Hércules y el Real Madrid y haber pasado otras dos campañas en el Castilla.

Una elevada competencia

A Gelabert, por tanto, le falta estrenarse en Primera división y, según La Voz de Asturias, además del Celta, también podrían ofrecerle dicha posibilidad el Levante, el Espanyol y el Elche. El club franjiverde, de hecho, ya lo quiso también el pasado verano como sustituto de Nico Fernández. Es más, fue su irrupción la que obligó al Sporting a hacer un esfuerzo y pagar los 2 millones de euros de la opción de compra pactada, cuando en realidad esperaba una rebaja.

"Podría ser titular en Primera división"

Centrado en la lucha por meter al conjunto asturiano en el 'play off' de ascenso a Primera, su futuro tendrá mucho que ver con lo que suceda a final de temporada. Pero en estos momentos, salvo que la oferta sea realmente interesante, tampoco están por la labor en El Molinón de desprenderse en enero de un futbolista clave en el equipo dirigido por Borja Jiménez, que semanas atrás se deshizo en elogios hacia su pupilo. ·"A Gelabert le doy el techo que él quiera. Él lo quiere todo. Es muy completo. No tengo duda de que podía ser titular en Primera división. Es un jugador muy bueno y nos está dando puntos. No lo voy a descubrir yo", destacó.