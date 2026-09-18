La sonrisa de Diego Llorente, el descanso de Bartra y las cuentas de Pellegrini para la defensa del Betis: "Nos estamos arreglando"

El central madrileño se ha dejado ver en el entrenamiento de este viernes, después de que el técnico chileno explicase el plan que seguirá a lo largo de las tres semanas de parón liguero que deja la primera 'Ventana FIFA' de la 26/27

El Real Betis ya había tenido un dulce despertar en la mañana de este viernes, con la triunfal resaca de su sexta victoria en siete partidos oficiales (1-0 ante el Getafe CF) que le permite irse al parón sólo por detrás del FC Barcelona, y el día incluso ha ido mejorando con las buenas sensaciones que ha ofrecido Diego Llorente en la vuelta al trabajo del equipo verdiblanco para empezar a preparar el choque de este domingo en Riazor ante el RC Deportivo de La Coruña.

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini llega a este primer paréntesis empatado con el Real Madrid en el segundo escalón de la clasificación de LaLiga, con 15 puntos de 18 y a sólo tres del liderato culé. Tras vencer al Gatefe con un gol de Ez Abde, el Betis se ejercitó en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con una sesión de recuperación para los que más minutos acumularon el jueves y con trabajo normal para el resto. Ahí, ha destacado la presencia de Diego Llorente, sin máscara y con una sonrisa que evidencia que las cosas van mucho mejor.

Diego Llorente seguirá un plan específico durante el largo parón liguero

Cabe recordar que el '3' del Betis sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz y un desplazamiento de tabique en el choque contra el Real Madrid. Se perdió el estreno en la Fase Liga de la UEFA Champions League contra el LOSC y, a las molestias que le ocasionaba tener que ejercitarse con una aparatosa máscara protectora, se han unido una lesión que también le ha dejado fuera de los duelos ante Villarreal CF y Getafe CF, además del de este domingo ante el RC Deportivo.

Diego Llorente y Aitor Ruibal, en la recta final de su recuperación tras operarse del menisco a finales de abril, son los dos únicos inquilinos de la enfermería y en principio ambos deben estar reintegrados en el grupo antes de que acaben estas tres semanas de 'Ventana FIFA'. Salvando el amistoso del 1 de octubre ante el AD Ceuta, el Real Betis estará 23 días sin competir y eso será como una especie de pretemporada para los lesionados. Así lo explicó Pellegrini, quien también analizó la rotación de Marc Bartra y el carácter incansable de Natan de Souza.

Pellegrini explica el descanso de Bartra y echa cuentas con Diego Llorente

"En la demarcación de central tenemos cuatro jugadores: dos para el perfil derecho, que son Marc Bartra y Diego Llorente; y por otro lado otros dos para el izquierdo, Valentín Gómez y Natan, que ya habían jugado juntos varias veces en la temporada pasada. Natan se acomodó sin mayores problemas a jugar a perfil cambiado y Bartra ya tiene 35 años. Llegamos (de Vila-real) a las 02:30 de la mañana del martes, teníamos que jugar el jueves, ahora viajamos a La Coruña...".

"Creo que era bueno sacarle a Bartra un poco de carga a mitad de semana; pero siempre es un riesgo quitarle, porque además venía a un buen nivel. Creo que, por el momento, nos estamos arreglando en esa situación. Viene ahora un parón y espero que Diego Llorente, durante estas tres semanas, ya esté perfectamente en condiciones de retornar a entrenar con el plantel", explicó Pellegrini.

"El equipo siempre tiene que ir creciendo semana tras semana. De repente hay resultados negativos que, como dije, ayudan mucho a seguir creciendo en la medida que se sepa hacer un diagnóstico y en la medida que se pueda hacer una autocrítica. Capacidad de mejora siempre hay que tenerla. También hay un techo que tienen todos los equipos. Lo importante es tener una regularidad en las tres competiciones en las que estamos y mantener la confianza. Después, ya veremos hasta dónde podemos llegar en cada una de ellas", añadió sobre la gestión de la plantilla.