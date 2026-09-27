Gabriel Suazo, frenado en seco: la espectacular racha del capitán del Sevilla se rompe después de siete partidos y medio

El lateral izquierdo ha jugado todos los minutos posibles con el conjunto nervionense en este arranque de temporada y también salió como titular en Canadá, en el primero de los tres amistosos que disputará la selección de Chile; pero fue expulsado por doble amarilla

Siete partidos y medio. Un poquito más. Eso es lo que ha durado el pleno del incombustible Gabriel Suazo, capitán del Sevilla FC y también portador del brazalete con la selección de Chile. El lateral izquierdo lo ha jugado absolutamente todo en estas siete primeras jornadas de LaLiga EA Sports (630 minutos) previas a esta extensa Ventana FIFA que para 'La Roja' ha arrancado con una derrota por la mínima ante Canadá en un accidentado encuentro amistoso ante Canadá (1-0) que concluyó con una derrota por la mínima gracias a un gol de Jonathan David, delantero del Atlético de Madrid, y con la expulsión del representante nervionense en el 50'.

El contador de Gabriel Suazo se detiene después de jugar 680 minutos consecutivos

Al igual que había estado en los siete onces iniciales que ha diseñado Luis García Plaza en este Sevilla FC 26/27, Gabriel Suazo formó parte de la alineación titular desplegada por Nicolás Córdova en el estadio BMO Field de Toronto. Al descanso se llegó ya con ventaja para el cuadro canadiense después de que Jonathan David, con su pierna izquierda, recogiese un rechace del meta chileno Lawrence Vigouroux a disparo de Cyle Larin para batirle a placer en el minuto 12. También acabó la primera parte con inferioridad numérica para los andinos, que vieron la primera de las dos rojas.

En el 34', el punta del Elche Lucas Cepeda fue expulsado por roja directa y sólo unos minutos antes el defensor sevillista ya había sido amonestado por protestar al juez de línea. La situación se agravó nada más arrancar la reanudación, pues Suazo vio la segunda amarilla por una falta en un salto con Sigur y dejó a Chile con sólo nueve jugadores a falta todavía de 40 minutos más el tiempo añadido. Pese a ello, Canadá no logró aumentar su ventaja y los suramericanos incluso estuvieron cerca de empatar el encuentro en la última jugada, cuando el portero local Saint Claire detuvo un remate de cabeza de Francisco Salinas.

El capitán de Chile y del Sevilla mantuvo su buena línea hasta la expulsión

En los 50 minutos que pudo aguantar sobre el terreno de juego, Gabriel Suazo mantuvo el altísimo nivel de concentración y competitividad que está dejando ver con la camiseta del Sevilla FC. Pragmático y determinante, el carrilero zurdo ganó dos duelos de sus seis duelos individuales, recuperó tres balones, bloqueó un chut de Canadá y firmó un despeje; además de mostrarse muy preciso en la entrega con una precisión del 92 por ciento en pases en corto (22/24) y del 100% en envíos en largo (2/2). Cinco pérdidas de balón y las dos amarillas emborronaron su hoja de servicio.

Tras esta derrota contra Canadá, la selección de Chile continuará su agenda para este parón liguero con otros dos encuentros de carácter amistoso en esta gira norteamericana en la que se enfrentará a los tres organizadores del pasado Mundial 2026. Ahora, 'La Roja' se desplaza hasta Estados Unidos para jugar en el Citypark Stadium de la ciudad de Saint Luis contra el equipo local en la madrugada del martes 29 al miércoles 30 de septiembre. El cierre será el 7 de octubre contra México, en la ciudad californiana de Los Ángeles.