Dicen que nunca se rinde, pero es que, además, casi siempre suele ganar

Las estadísticas de las siete primeras jornadas de LaLiga hablan muy bien de la intensidad nervionense y de su alto porcentaje de duelos ganados, a la vez que dibujan un estilo marcado a fuego por Luis García Plaza desde la pretemporada que se traduce en una ilusionante quinta plaza

El Sevilla FC se ha marchado al larguísimo parón de selecciones de tres semanas en una ilusionante quinta plaza de la clasificación de Primera división, con 13 puntos de 21 posibles, fruto de un arranque notable, casi sobresaliente, que le ha hecho sucumbir solamente ante Atlético de Madrid y FC Barcelona, cediendo un empate postrero con diez contra el RCD Espanyol. Todo ello, fruto del estilo implantado por Luis García Plaza, que tiene la intensidad como marca de identidad, un aspecto que se refleja en el análisis de las estadísticas de varios apartados hasta la fecha, ofrecidas por la casa especializada Opta.

Nadie hace más 'pulsos' ni se los lleva

Presumen los nervionenses, por ejemplo, de haber recibido únicamente 79 disparos en contra, una cifra que le sitúa como el cuarto equipo que menos remates concede en LaLiga, solo por detrás de Barça, Athletic Club y los colchoneros. Son, en concreto, 11,3 disparos por encuentro, pero ese buen nivel defensivo, pese a haber recibido en el Ramón Sánchez-Pizjuán a dos de los tres casi únicos aspirantes al título, se ve mejorado, incluso, con los duelos.

En el suelo y en el aire, más de lo mismo

Nadie afrontó más de momento en la elite del fútbol patrio (815, más de 116 por choque), pero que es tampoco ganaron por encima de sus 396, con Miguel Sierra en el podio, tras el realista Aramburu y el madridista Bellingham. De todos los duelos, 582 fueron a ras de césped (289 ganados, sólo peor que el Real Madrid, más de 83 por partido), mientras que 233 fueron aéreos (el que más también de LaLiga), siendo el segundo que más se impone, con 107, tras los 109 ganados del RCD Espanyol. En esta faceta sobresale Kike Salas, quinto con 17.

Juego directo y contacto asumido

Con 87 recuperaciones tras entrada, el Sevilla FC es el líder igualmente de Primera división, con un 64,93% de efectividad. Casi dos robos por cada tres intentos. Gabriel Suazo, con 18 robos y un 90% de éxito, como el levantinista Manu Sanchez, encabeza la nómina. El tercero es Lucien Agoumé, con 16. En otro orden de cosas, con 411 pases largos (3º de LaLiga) y 188 buenos (4º), queda claro que el juego directo es uno de sus argumentos, pero, al no rehuir el contacto, es también el equipo que más faltas recibe (97, como el Real Madrid, 14 por 90').

El peaje que no cesa: las amonestaciones

Si el Sevilla FC era con Matías Almeyda el segundo equipo más amonestado de las cinco grades ligas de Europa, lugar en el que terminó pese a la llegada de Luis García Plaza, el inicio de la 26/27 con el madrileño a los mandos no ha cambiado esa realidad, en parte seguramente por el estilo brioso e intenso implantado. De nuevo, el Getafe CF es el único que le supera. De esta forma, si el ejercicio anterior los blanquirrojos terminaron con 110 tarjetas (105 amarillas y cinco rojas), por las 111 azulonas (103 amarillas y ocho rojas), ahora los nervionenses llevan 21 en total (19+2), como el RCD Espanyol (20+1), por las 23 de los de José Bordalás (20+3).