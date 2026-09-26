Jesús Galván señala al Sevilla: “Les faltó valentía”

Jesús Galván estuvo muy cerca de cumplir uno de los grandes sueños de cualquier entrenador que haya crecido en Nervión: sentarse en el banquillo del primer equipo del Sevilla FC. El técnico sevillano, actualmente al frente del Recreativo de Huelva, reconoce que esa posibilidad llegó a estar realmente sobre la mesa, aunque finalmente no se concretó

La oportunidad más cercana llegó hace un par de temporadas, tras la destitución de Xavier García Pimienta. Jesús Galván, que por entonces dirigía al Sevilla Atlético y era un técnico muy valorado dentro de la casa, confirmó que mantuvo conversaciones con el club. "Sí que se pusieron en contacto conmigo. Hubo conversaciones y reuniones, pero al final el club se decidió por Joaquín Caparrós y yo seguí trabajando en el filial. Ha sido el momento que más cerca estuve de coger el primer equipo", explicó hace varios meses en algunas entrevistas.

La decisión terminó decantándose por la experiencia de Caparrós, dejando a Jesús Galván al frente del filial. Un tren que, sin embargo, no volvería a pasar unos meses después tras la destitución de Matías Almeyda. En aquella ocasión, además, la normativa impedía que el sevillano pudiera ser una de las alternativas, al haber dirigido ya a otros dos equipos durante la misma temporada (Sevilla Atlético y Mirandés).

“El director deportivo era mi primer valedor”

Preguntado ahora, en ESTADIO Deportivo, por aquella oportunidad, Jesús Galván no esquiva la respuesta. Su contestación es tajante: "Sí, les faltó valentía. A la vista está".

El entrenador del Recreativo explica que contaba con el respaldo del entonces director deportivo, Víctor Orta, que era partidario de su candidatura: “El director deportivo en aquel entonces era mi primer valedor, era el que quería que fuera el entrenador”. La decisión, sin embargo, correspondió a las altas instancias del club. "La cúpula máxima, el consejo de administración, decidió que no y donde manda patrón no manda marinero", sentenció el utrerano.

No es la primera vez que el técnico ha reconocido públicamente su deseo de dirigir al equipo de su vida. Cuando se produjo la salida de Almeyda, admitió que habría aceptado también el reto pese a la dificultad que suponía.

Centrado en el recre y con confianza en el futuro

A pesar de haber tenido ya una oportunidad que estuvo especialmente cerca de convertirse en realidad, Jesús Galván no parece obsesionado con cuándo llegará una oportunidad como la que tuvo. Su presente está ahora en Huelva, donde tiene claro cuál es su prioridad. "Ya llegará". Y rápidamente centró el discurso en su actual desafío: "Trabajar donde estoy ahora, que estoy muy a gusto y muy contento, intentar ascender al equipo, que es lo que me preocupa y me ocupa ahora".

Jesús Galván prefiere que sea el futuro quien decida su próximo paso en los banquillos, ahora toca centrarse en el decano del fútbol español.