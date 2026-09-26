Los descartes del Sevilla naufragan con una única excepción: Rafa Mir, Nianzou, Gattoni y Pedrosa

Solo Adrià Pedrosa ha revertido hasta ahora su situación lejos de Nervión tras ser apartado por el técnico, pues con Nianzou y Gattoni se repite el calvario y Rafa Mir ha decepcionado en Grecia

Luis García Plaza, respaldado por el club, adoptó en pretemporada una medida tajante con los futbolistas que no entraban de ninguna manera en sus planes, pues los apartó del grupo y los obligó a trabajar en solitario, alejados de la disciplina de la plantilla, hasta que encontrarán una salida.

Los primeros afectados por esta decisión fueron Fábio Cardoso, Rafa Mir y Fede Gattoni, y después se sumó Adrià Pedrosa, si bien no eran los únicos futbolistas que no eran considerados por el madrileño y marcados para salir, pues también entraba en esta lista Tanguy Nianzou, preferencia nervionense en la 'operación salida' por el lastre que suponía su ficha y su nula aportación lastrado por las lesiones.

Finalmente, merced al magnífico trabajo de José Ignacio Navarro, todos abandonaron el Ramón Sánchez-Pizjuán, con el único borrón de Cardoso, aun en las filas sevillistas pese a las conversaciones que ha habido para su desvinculación.

Pedrosa, el único a buen nivel en su nuevo equipo

Y lo cierto que el tiempo ha respaldado con creces la decisión de García Plaza y de la dirección deportiva, pues solo uno de los cuatro futbolistas mencionandos anteriormente han levantado cabeza más allá del Ramón Sánchez-Pizjuán, caso de Adrià Pedrosa, cedido en el Rayo Vallecano.

De hecho, el catalán se ha hecho con un sitio en los planes de Beñat San José, pues ha sido titular en todos los partidos desde su llegada y en los dos últimos ha contribuido a los cuatro puntos sumados por los rayistas al marcar contra el Espanyol (2-1) y asistir contra Osasuna (1-1). En estos dos duelos ha completado los 90 minutos. Curiosamente, los efectivos que mejores prestaciones están mostrando son los dos carrileros zurdos que salieron, pues Oso, vendido por 10 millones, brilla en el Estrasburgo.

Nianzou vuelve a las andadas en el Lille, en el que aún no ha debutado

El resto de descartes no han respondido en sus nuevos destinos, con especial mención a Tanguy Nianzou, que ha mantenido en Lille la tónica en el Sevilla, pues se lesionó en su llegada y no ha jugado ningún minuto en la elite.

David Ancelotti únicamente lo ha citado en dos partidos, ante el Betis y el Troyes, pero solo ha pisado el verde durante 45 minutos y fue a finales de agosto en el filial del club francés, donde existe preocupación por su rendimiento y empieza a darse por hecho que ha sido una operación fallida.

No le ha ido mejor a Fede Gattoni, que se marchó a mediados de agosto a coste cero al Ascoli de la Serie B italiana, división en la que tampoco ha logrado abrirse un hueco.

De hecho. Únicamente acumula cuatro minutos repartidos en dos partidos en un equipo que marcha en la parte alta de la segunda categoría transalpina. Guarismos muy pobres que le condenan nuevamente al ostracismo, el mismo padecido en Nervión y en River Plate.

Rafa Mir, de más a menos y sin ver puerta

Si ha tenido más oportunidades Rafa Mir en el Aris de Salónica, pero su presencia ha ido bajando progresivamente desde que comenzó como titular en el conjunto heleno. De hecho, en la liga griega solo ha jugado de inicio en la primera jornada para después perder protagonismo partido a partido, hasta el punto de que en los dos últimos solo estuvo nueve minutos sobre el campo y se quedó en el banquillo en el derbi ante el Paok.

Buena prueba de que forma parte de la unidad B del técnico Michalis Grigoriou es que su protagonismo se reduce ahora a la copa griega, en la sí ha sido titular en los tres partidos, pero sin acierto de cara a puerta. De hecho, el murciano todavía no ha marcado en su etapa en el Aris de Salónica.

.