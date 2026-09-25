Kochorashvili 'salva' la jornada internacional del Sevilla con una derrota muy dolorosa

El georgiano fue el único internacional nervionense con oportunidades este viernes al ser titular y completar el partido en la cruel derrota de su selección, pues los otros dos representantes se quedaron en el banquillo

Georgi Kochorashvili se ha convertido esta tarde en el primero y, por ahora, el único de los seis internacionales sevillistas en tener minutos en el segundo día de partido de selecciones después de que Vlachodimos se quedara ayer en el banquillo con Grecia.

De ese modo, Odysseas, que se reencontró con Nemanja Gudelj y se fundió en un abrazo, fue suplente de Tzolakis en la victoria griega por 1-2 contra Serbia, por lo que tendrá que esperar al próximo partido para recuperar la titularidad.

Kochorashvili, titular, completó el partido en la derrota contra Irlanda del Norte

Protagonismo que sí ha tenido Kochorashvili en el choque que ha enfrentado hoy a Georgia contra Irlanda del Norte que se ha resuelto de manera amarga para el sevillista, pues los visitantes se han llevado el triunfo con un tanto en la recta final del encuentro, correspondiente a jornada 1 de la Liga B de la Nations League.

De esa forma, el centrocampista nervionense, firmado este verano, partió de titular en el Boris Paichadze Dinamo Arena como pareja en el doble pivote con Mekvabishvili, del Chicago Fire de la MLS, y se mantuvo en el terreno de juego hasta el pitido final tras una larga prolongación de más de diez minutos. El sevillista trabajó muy duro en la resta sin ver amarilla y participó en la creación en un duelo que se resolvió al borde del minuto 100 con un gol del irlandés Charles.

Volverá a Nervión cargado de minutos

Un fijo en los planes de Willy Sagnol se espera que el georgiano regrese a Nervión con muchos minutos en las piernas de cara al choque contra el Levante. Cabe recordar que, aunque no es titular indiscutible con García Plaza, ha participado en todos los partidos del curso y salió de inicio contra el Barcelona junto a Fofana y Agoumé en el centro del campo.

Kochorashvili ha sido el único de los internacionales sevillistas que entraban hoy en liza que han disfrutado de minutos, pues los otros dos que les tocaba el turno no pisaron el terreno de juego.

Fran González y Sangante, sin minutos

De esa forma, el meta Fran González se quedó en el banco en la derrota de España sub 21 contra Finlandia por 2-1 en Tampere. La 'Rojita' sufrió su primera derrota después de ocho triunfos (en siete encuentros oficiales y en un amistoso) y no logra sellar ya la clasificación para el Europeo de 2027.

David Gordo, seleccionador español, apostó en la portería por Salvi Esquivel, meta del Atlético de Madrid en detrimento del nervionense tras una semana importante para él. No en vano, el leonés fue llamado por Luis de la Fuente el pasado miércoles para ejercitarse con la Absoluta junto a Unai Simón, David Raya y Josep Martínez, momento que disfrutó muchísimo, pero que no ha tenido continuidad en el partido de hoy por la decisión de David Gordo. Quedan aún dos partidos más por delante.

Por su parte, Arouna Sangante no pudo debutar con la selección de Senegal, que este viernes firmó tablas a un tanto fuera contra Mozambique en partido correspondiente a la fase de clasificación para la próxima Copa de África. Por ende, su regreso al combinado de su país no lo ha podido celebrar con participación.

Turno para Robbie Ure y Suazo

Mañana llega el momento para Robbie Ure en su primera convocatoria con Escocia, que visita a Eslovenia, y de Gabriel Suazo en el choque que enfrenta a Chile con Canadá.