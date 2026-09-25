Lucien Agoumé: paso al frente propio y gran beneficiado de la 'inercia Fofana'

Subida exponencial del franco-camerunés en este arranque de temporada, especialmente con su compatriota (único que le supera en valor de mercado y valoración estadística) como acompañante en el doble pivote para hacer buenos la inversión del club y sus planes de futuro

Seriamente tentado este verano desde Arabia Saudí, decidió quedarse Lucien Agoumé para protagonizar un notable arranque de temporada con el Sevilla FC que justifica la fuerte inversión del club para comprar el 90% de sus derechos y los planes de futuro con él, que pasan, claro, por amortizar en algún momento ese gasto, que ascendió a nueve millones de euros en total. Muy del gusto de varios directores deportivos de la Premier League, la del franco-camerunés se presenta como una de las mejores opciones de hacer caja en el futuro, pero, de momento, Luis García Plaza lo ha ratificado como imprescindible.

El paso al frente propio y la compañía en el doble pivote de su compatriota Youssouf Fofana han disparado el rendimiento del ex interista, que aparece sólo por detrás del milanista en valor de mercado (15 millones, como Lucas Stassin y Rubén Vargas, por los 23 millones del recién llegado) y en promedio estadístico. Muy cerca, según la web especializada 'Sofascore', que resalta el 7,05 sobre 10 del oriundo de Malí por el 7,04 del de Yaoundé y el 7,01 de Miguel Sierra, fruto del buen posicionamiento en apartados como el de las recuperaciones (41, sólo por detrás de las 44 de Pedri González) y los 'tackles' (cuarto de LaLiga, con 21).

Los internaciones galos (Lucien Agoumé, de momento, ha llegado sólo hasta la sub 21) han compartido espacio desde la segunda mitad de la visita al RCD Espanyol hasta la fecha, con partidos completos del más joven de la pareja contra Valencia CF, RC Deportivo de La Coruña y FC Barcelona, mientras que el parisino únicamente aguantó en tierras gallegas. La 'inercia Fofana' no ha venido mal al canterano del Sochaux, aunque el despliegue físico nunca fue un problema para él. Hasta la fecha, sólo Jon Guridi y Robbie Ure han recorrido más kilómetros que él (10,5) de media durante los 90 minutos.

Lo físico y lo que no es lo físico

Dosificándose, pero sin rehuir los esfuerzos. Aunque no lo aparenta, tiene el 'Top 1' de velocidad máxima en un encuentro, los mismos 36,2 kilómetros de Julio Díaz, presumiendo de la mayor precisión de pase de la plantilla (85%, con 35,7 de promedio por choque). Por detrás de Kike Salas (5), Lucien Agoumé sobresale igualmente en el apartado estadístico de pases largos acertados por partido (3,9), siendo líder en entradas (3 cada 90 minutos), intercepciones (1,7), con solamente dos tarjetas amarillas en las siete jornadas disputadas, que ha disputado íntegras (630 minutos).