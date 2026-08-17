Agoumé, con una oferta mareante de Arabia Saudí que arreglaría las cuentas y la plantilla en Nervión

Aunque el mediocentro franco-camerunés es reacio por el momento a marcharse a una Liga emergente pero menor como la SPL, su agente, que presenció en directo el Sevilla-Rayo, trasladó a finales de la semana pasada una propuesta de 25 millones fijos más bonus que se está estudiando

A la izquierda, el de Yaoundé ante los madrileños; al lado, su representante accediendo al Sánchez-Pizjuán para verle.IMAGO / Juan José Ponce

El Sevilla FC ha recibido una oferta mareante de Arabia Saudí por Lucien Agoumé, uno de los dos únicos mediocentros defensivos que le quedan con ficha de la primera plantilla tras las salidas de Nemanja Gudelj, Djibril Sow, Batista Mendy y Joan Jordán. Acompañado en el estreno liguero contra el Rayo Vallecano por el aún juvenil Nico Guillén en el primer tiempo y Jon Guridi más Manu Bueno en la reanudación, el franco-camerunés tiene dos años más de contrato en Nervión y, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, pocas ganas de abandonar la capital andaluza con el Golfo Pérsico como destino.

Adelanta el programa de la Radio Sevilla 'Libre y directo' que el agente del ex interista, Djibril Niang, estuvo a finales de la semana pasada en Sevilla (y fue captado por la cámara del compañero Juan José Ponce) para trasladar al club blanquirrojo la jugosa propuesta, que rondaría los 25-30 millones de euros, multiplicando por casi cuatro la inversión realizada para su contratación. Un montante, claro está, irechazable, aunque la SPL seduce poco al futbolista de 24 años, por lo que la primera labor de ambas instituciones pasa por convencerle, más allá del enorme incremento salarial a su favor, de la conveniencia de dar ese paso.

A dos semanas vista del 'deadline day' estival, José Ignacio Navarro ha activado la maquinaria para asegurar, como poco, el aterrizaje de dos pivotes titulares, aunque, de marcharse Lucien Agoumé, seguramente sería necesario un tercero, quedando los jóvenes Manu Bueno y Nico Guillén como complementos. En ese contexto encajan los avances con el Sporting CP, incluso en forma de traspaso para desbloquear la operación, por Giorgi Kochorashvili, así como los sondeos por el noruego Patrick Berg o el escocés Connor Barron, que no serían los únicos tanteados desde la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán.

El 10% iría a las arcas del Inter de Milán

El Sevilla FC, como apuesta personal de su ex director deportivo Víctor Orta, se hizo en enero de 2024 con la cesión con opción de compra de Lucien Agoumé, pactada en ocho millones de euros, adquiriendo el verano siguiente al final el 50% de los derechos al Inter de Milán por cuatro millones y dejando abierta una vía preferente para hacerse por el mismo precio con otro 40% antes del 31 de julio de 2025, como así sucedió, ya con Antonio Cordón al frente de esa parcela, heredando las condiciones pactadas por su antecesor en el cargo.

Por ende, deberían repartir las ganancias los nervionenses con los 'neroazzurri': si hay un fijo de 25 millones, hasta 2,5 (mecanismo de solidaridad aparte) irían a San Siro. Sea como fuere, la plusvalía superaría los 14,5 millones y, teniendo en cuenta que ya se habrían amortizado dos millones, rondaría los 17 millones. Casi suficientes para enjugar la deuda y ponerse en la regla 1:1 ante LaLiga, aunque lo más importante ahora es que esta operación financiaría el rearme total del plantel, al que faltan 2-3 mediocentros, un extremo y otro delantero.