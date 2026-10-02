Lobo Carrasco, exfutbolista, sobre la evolución de Cucurella: "﻿La segunda parte lo reforzó totalmente en Inglaterra, yo creo que ahí ya te cambia la cabeza"

El colaborador de 'El Chiringuito' ha analizado el crecimiento del lateral del Real Madrid y de la Selección en una temporada muy importante para él con su cambio de competición y de vestuario

Marc Cucurella es uno de los futbolistas del momento en la Selección española pero también del Real Madrid. Su historia de superación personal, así como su entrega dentro del terreno de juego y su forma de ser fuera de él lo ha convertido en uno de los jugadores más seguidos de España.

El lateral izquierdo ha jugado los 90 minutos completos frente a Inglaterra y Croacia durante este parón y fue precisamente durante el partido ante los croatas cuando Lobo Carrasco, exfutbolista del Barça y de la Selección española y uno de los colaboradores más reconocibles de 'El Chiringuito', ha valorado la evolución del catalán en su último año, donde ha pasado del Chelsea al Real Madrid.

"Fue una temporada de claros y oscuros en el Chelsea para Cucurella, pero la segunda parte lo reforzó totalmente en Inglaterra, en Wembley", explicó Carrasco mientras seguían el España - Croacia en el 'Chiringuito Live', que también ha visto como de nuevo en la Selección española está mostrando su mejor versión, que no ha sido capaz de mostrar con regularidad en su inicio en el Real Madrid.

"Yo creo que ahí ya te cambia la cabeza diciendo: 'Oye, me ha dado la segunda oportunidad, voy a marcar más cerca, no voy a dejar girar y voy a subir con más sentido'", explicaba Carrasco sobre cómo ha mejorado su rendimiento sobre todo en la faceta defensiva.

El paso del Chelsea al Real Madrid

Marc Cucurella ha vivido en los últimos doce meses uno de los periodos más importantes de su carrera. El lateral catalán cerró su etapa en el Chelsea como un jugador consolidado, se convirtió en campeón del mundo con España y afronta ahora un nuevo desafío en el Real Madrid.

Hay temporadas que marcan una carrera y esta último ha sido una de ellas para Marc Cucurella. El lateral izquierdo ha pasado de ser una pieza importante en el Chelsea a convertirse en uno de los nombres habituales de la Selección española y, finalmente, en nuevo jugador del conjunto blanco.

Un final de etapa con el Chelsea por todo lo alto

Cucurella puso punto final a su aventura en Stamford Bridge después de una temporada de mucho protagonismo. El catalán disputó 50 partidos y más de 4.300 minutos, consolidándose como una de las principales alternativas del equipo londinense en el lateral izquierdo y este verano fue uno de los fichajes sorpresa del Real Madrid.

El catalán puso fin a su aventura en Londres después de cuatro años, el defensa abandonaba Inglaterra con una importante colección de experiencias y títulos y con la sensación de haber alcanzado una madurez futbolística que años atrás parecía todavía lejana.

Su paso por el Chelsea había tenido de todo. Llegó procedente del Brighton en 2022 en medio de una gran expectación y atravesó momentos complicados, pero terminó ganándose la confianza de sus entrenadores y de la afición. Su capacidad para defender, incorporarse al ataque y ocupar diferentes posiciones terminó convirtiéndole en un futbolista cada vez más completo.

El Mundial que cambió su dimensión

Si su último curso en Inglaterra fue importante, lo que ha vivido con la Selección española ha elevado todavía más su figura. Cucurella afrontó el Mundial de 2026 convertido ya en uno de los laterales de referencia de Luis de la Fuente. Y respondió a la confianza del seleccionador. De hecho, el catalán fue uno de los intocables del seleccionador, jugando todos los partidos como titular.

El lateral, que ya había sido campeón de Europa en 2024, añadió así el Mundial a su palmarés internacional. En apenas dos años había pasado de ser una pieza discutida en algunos momentos de su etapa en el Chelsea a convertirse en un titular habitual de una selección campeona de Europa y del mundo.

El regreso a LaLiga... y el salto al Real Madrid

Con el Mundial ya en el bolsillo, llegó uno de los grandes movimientos del verano. El Real Madrid anunció el fichaje de Cucurella el 15 de junio de 2026, cerrando su regreso al fútbol español. El jugador volvía a LaLiga después de cuatro temporadas en Inglaterra, pero lo hacía en un escenario completamente diferente al que había dejado atrás.

Su estreno con el conjunto blanco llegó en agosto. Debutó oficialmente ante el Espanyol, entrando en la segunda parte, y desde entonces ha ido ganando minutos dentro de una plantilla en la que la competencia por cada posición es máxima.

Su inicio en el Bernabéu está siendo, por el momento, progresivo. Ocho partidos y 520 minutos reflejan la fase de adaptación en la que todavía se encuentra. Ha participado tanto en Liga como en Champions y ya ha sido titular en varias jornadas, aunque todavía no se ha convertido en un fijo del once.

El desafío es ahora diferente: demostrar en el Real Madrid que el Cucurella que brilló con España y que terminó consolidándose en el Chelsea puede mantener ese nivel en el club más exigente de su carrera.