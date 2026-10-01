Los Palacios se vuelca para reclamar algo histórico, el Balón de Oro para Fabián Ruíz: "Les pediría que apuesten por él"

ESTADIO Deportivo ha podido acudir a la localidad sevillana para conocer, de primera mano, las sensaciones de un acto reivindicativo a favor del canterano verdiblanco y su candidatura al Balón de Oro

El mundo del fútbol está en torno a una cuestión, y ese el Balón de Oro. El máximo galardón del panorama deportivo, que durante años ha estado repartido entre Messi y Cristiano Ronaldo, ahora está más repartido que nunca. No es para menos, ya que muchos son los candidatos que opositan a conseguir este importante galardón que coloca al futbolista en la cúspide del fútbol. En estas últimas semanas, se está asistiendo a importantes campañas mediáticas a favor de candidaturas. Las más visibles son las de Lamine Yamal y Kylian Mbappé, moviéndose toda esa maquinaría para poder entrometerse en ese proceso de votación.

En España, el periodista encargado de votar para este premio es José Félix Díaz. Unas votaciones que, el pasado martes, terminaron. Por lo tanto, como se suele decir en estos casos, ya la suerte está echada y únicamente hay que esperar al 26 de octubre para que, en Londres, se pueda conocer al que será el nuevo Balón de Oro. Hay una cosa que parece clara, y es que todo hace indicar que será una cara nueva el que reciba este premio. Sevilla, en este caso, no duda en mostrar su apoyo a la figura más relevante de la provincia actualmente, y ese es Fabián Ruíz.

Dentro de esas campañas mediáticas, Los Palacios y Villafranca está apostando fuerte para que ese ansiado Balón de Oro llegue a esa tierra. En la mañana de este jueves, importantes personalidades se han reunido en el teatro municipal de la localidad para mandar un mensaje muy claro, y es que Fabián Ruíz merece ganar ese premio. Jesús Navas, como representante del pueblo, y Adrián San Miguel, como representante del Betis, han estado presentes y han dejado claro, en los micrófonos de ESTADIO Deportivo, que el palaciego ha hecho méritos propios para conseguir este premio.

"Sí, estamos aquí para apoyar a Fabián. La verdad es que es algo muy increíble que esté ahí nominado. Sólo eso ya es algo muy importante y muy bonito para él. Y bueno, además es un jugador que lo ha ganado todo, así que... Cualquier jugador de la selección española se lo merece; pero él es de aquí, de mi pueblo, y lo conozco desde pequeño, así que sería algo muy grande para todo el pueblo que lo consiga ganar", declaró el lateral sevillista.

El alcalde lo tiene claro, el Balón de Oro debe ser palaciego

Una de las figuras importantes que ha estado es el propio alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valles Chacón. Durante varios años ya ha podido asistir en distintos homenajes a los jugadores de esta localidad y es que, en cuanto a talento, es complicado que alguien gane a este pueblo. "Es algo difícil porque es verdad que hay futbolistas muy buenos. Cada una de las personas que votan pues valoran una serie de elementos pero, sin duda, les pediría que apuesten por Fabián. En el mundo del fútbol, es muy importante la calidad, son muy importantes los títulos y es muy importante también los valores como personas que se trasladan. No olvidemos que los futbolistas son referentes para miles de niños y niñas que tienen en sus ídolos pues un reflejo de lo que les gustaría ser de mayores. Cuando se atesoran valores como el sacrificio, la superación, la humildad, la honra de él, compañerismo como Fabián pues son elementos muy importantes como para decantar la candidatura", declaró a ESTADIO Deportivo.

También fue cuestionado sobre si había hablado con él, y contó una pequeña anécdota. "Hace dos días le mandé un WhatsApp a Fabián. Tengo contacto con él y con su familia que son amigos personales de la mía. Le mandé un mensajito de un mensaje de apoyo que le habíamos mandado a través de los medios. Le gustaron las palabras y se puso muy contento así que cuando vea las imágenes de hoy pues imaginad".