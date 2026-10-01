Víctor Muñoz, campeón del mundo con España: "Veía que mi cuerpo no respondía, no llegaba para estar listo y jugar"

El extremo de la Selección española ha repasado cómo vivió el Mundial con España, sus sensaciones al volver a jugar ante Croacia y lo que espera de su futuro con la 'Roja'

Víctor Muñoz volvió a jugar con la Selección española el pasado martes frente a Croacia. El extremo catalán no pudo participar en el Mundial por su lesión pero fue uno de los 25 jugadores en los que confió Luis de la Fuente y acabó levantando la copa del mundo. Frente a los croatas sumó su tercera internacionalidad sustituyendo a Lamine Yamal, autor de un doblete, y hoy ha pasado por rueda de prensa para analizar sus sensaciones personales tras todo lo vivido en estos meses.

El extremo del Liverpool sabe que la competencia en la 'Roja' es muy alta y con Lamine Yamal más todavía, pero lo asume con naturalidad. "Intento aprender mucho de él. Es un buen amigo mío, que está conmigo en el día a día. En mi día a día, me ayuda mucho. Compartimos muchos momentos juntos y poder tener esa competencia y verlo entrenar cada día es todo un privilegio para mí. Y no sólo de él, sino de poder aprender de todos los jugadores del equipo", ha explicado el internacional español.

Sobre su regreso a los terrenos de juego con la Selección, el pasado martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Víctor Muñoz ha relatado: "Me encontré muy bien y más con estos jugadores. La manera de jugar de la Selección incrementa y potencia mi fútbol. Me quedé con ganas de jugar más. Estoy con ganas e ilusión".

Es muy probable que el próximo sábado, frente a la República Checa, Luis de la Fuente vuelva a hacer rotaciones y una de ellas podría estar en la banda derecha, por lo que podría ser titular por delante de Lamine Yamal. "Poder jugar cada partido de inicio o de reserva es increíble. No sé que intenciones tiene el míster, pero todo el mundo está entrenando bien y con ganas de jugar", ha añadido, que respondió a varias cuestiones más.

Qué le pide Luis de la Fuente

"Que sea como soy en el campo, que intente ayudar al equipo ofensiva y defensivamente, que intente ser vertical, que vaya a por el uno contra uno. Lo que son mis virtudes e intente ponerlas a disposición del equipo".

Sus sensaciones durante el Mundial

"Fueron muchas emociones encontradas. Ir al Mundial es un sueño. Ganarlo, increíble. Pero hubo momentos complicados porque veía que mi cuerpo no respondía, no llegaba para estar listo y jugar. Aprendí muchas cosas. A conocer a mi cuerpo, que cuando eres joven crees que puedes con todo".

Qué Selección española es mejor, la de 2010 o la de 2026

"La España de 2010 es un equipazo, con leyendas, jugadores que han hecho historia en España. No sabría qué responder. Sería un partido increíble y seguro que sería bonito de ver".

Diferencias entre la Premier League y la Liga

"Noto muchas diferencias. La Liga es más táctica y los partidos de la Premier son mucho más físicos. Noto la intensidad en los entrenamientos. Me está ayudando a crecer".