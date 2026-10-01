Samu habla de su lesión: "No podía ver los partidos de España, estaba en casa en Sevilla y mi madre tenía puesto el partido abajo, yo estaba arriba y no podía verlo"

El delantero del Oporto ha relatado como ha vivido "la pesadilla" de su lesión por la que se perdió el Mundial con España, asumiendo que le costó ver sus partidos aunque al final acabó estando en la final de Nueva York

Una de los futbolistas que estaba destinado a jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el pasado verano era Samu Aghehowa, pero el delantero del Oporto sufrió en febrero una rotura de ligamento cruzado por la que dijo adiós a su temporada con el club portugués, con el que sumaba 13 goles en 20 partidos, y de paso a su sueño de poder jugar con España el torneo mundial.

El delantero melillense ha estado durante siete meses trabajando en su larga recuperación y justo antes del parón volvió a reaparecer disputando cinco minutos en el triunfo ante el Benfica. Pero en esa rehabilitación, Samu Aghehowa también tuvo que sufrir viendo desde la distancia a la Selección española en el Mundial, lo que para él fue "una pesadilla".

"Fue una pena porque lo primero que pensé en cuanto me lo dijeron fue en el Mundial. Era un objetivo que me puse hace bastante tiempo, cuando no era ni siquiera futbolista profesional y verlo tan cerca fue una pena. A lo mejor suena que es mentira, pero te lo juro... cuando estaba en el filial del Granada, jugar el próximo Mundial fue un objetivo que me puse. La verdad que verlo tan cerca y que se me escapase por una desgracia fue muy duro para mí. Estaba siendo una temporada muy positiva y fue un palo duro. Ahora me siento muy bien y lo importante es coger ritmo", ha desvelado Samu en su entrevista en 'El Larguero' de la Cadena SER.

Tanto fue así que incluso el internacional español ha confesado que le costó ponerse delante de la televisión para ver los partidos de sus compañeros. "No te voy a mentir, no conseguía ver los partidos. Me acuerdo que en el primer partido estaba en casa en Sevilla y mi madre tenía puesto el partido abajo. Yo estaba arriba y no conseguía verlo. Fue muy duro, no solo los de España, ningún partido conseguía ver. Al final te imaginabas ahí y no estar fue muy duro psicológicamente para mí. Incluso mis amigos me decían de venir a casa a ver los partidos y yo al principio les decía que no podía. Con el paso del tiempo lo vas asimilando y a partir de Portugal ya sí lo vi, ahí ya era imposible no verlo. Yo también sufría", ha reconocido.

Ahora, tras regresar a los terrenos de juego, uno de los objetivos de Samu es el poder volver a su mejor nivel y regresar a la Selección española. "Desde que me lesioné mi objetivo era claro: volver otra vez a competir a un gran nivel. Ojalá volver a la Selección lo antes posible, sabiendo que es muy difícil y hay mucha competencia. Poder disfrutar de muchos partidos y a ver si puedo meter mi primer gol que se me está resistiendo. Ojalá meterlo en la Selección. Es de las cosas que más quiero en este corto plazo. Ojalá se de lo antes posible", ha expresado.

Agradecido a Luis de la Fuente para siempre

Además tiene muchas ganas de volver a reencontrarse con Luis de la Fuente, quien se ha interesado por él durante estos meses: "La verdad es que le doy las gracias por preocuparse por mí. Me llamó un par de veces. Es un gesto que se agradece".

Por último, Samu ha revelado que fue invitado para ver la final contra Argentina en Nueva York: "A la final me invitaron a verla allí a Nueva York. No me lo esperaba. Estaba de concentración con el equipo en Inglaterra y después del entrenamiento me llamaron para ver si quería ver la final. Yo me puse supernervioso, no me lo creía. Al final, que tengan ese afecto contigo habla mucho de la Federación. Sin pensármelo dije que sí y a los días allí me planté. Una cosa muy bonita".