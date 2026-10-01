San Marino - España sub 21: Horario y dónde ver en TV hoy el partido de la fase de clasificación para el Europeo sub 21

El combinado español quiere conseguir una victoria después del varapalo sufrido hace unos días en el partido clasificatorio frente a Finlandia el cual perdió por 2-1. Se esperan cambios en la alineación titular para darle un nuevo impulso al equipo que entrena David Gordo

La Selección Española sub 21 se enfrenta a San Marino, a partir de las 20:15 horas, en el microestado enclavado en Italia en en penúltimo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa de la categoría que se va a disputar el próximo verano 2027 en Serbia y Albania. El combinad nacional busca una victoria que le deje encarrilada el pase a ese torneo después de la derrota sufrida hace unos días contra Finlandia (2-1) que es la única que tiene opciones reales de arrebatarle dicho puesto.

España es claramente favorita para ganarle a San Marino este partido ya que el combinado del microestado es la cenicienta del Grupo A de la fase de la clasificación para la Eurocopa sub 21 de 2027. El equipo sanmarinense no ha conseguido ningún punto en los ocho primeros encuentros que ha disputado hasta el momento y la diferencia con España es tal que todo lo que no sea una goleado en favor del equipo que entrena David Gordo sería una sorpresa. No en vano, en el duelo de la primera vuelta disputado hace unos meses España venció por 7-0.

España está obligada a ganar para mantener la primera posición del Grupo A de la fase de clasificación para la Eurocopa sub 21 que se disputa el próximo verano. En caso de derrotar a San Marino dependerá de sí misma para obtener el billete al torneo continental en el encuentro del día 6 de octubre en el que se enfrentará a Rumanía.

- Alineaciones probables del San Marino - España sub 21:

San Marino: Amici; Bugli, Riggioni, Ciacci, Maninucci, Semprini; Chiaruzzi, Valli Casadei, Della Balda; Sensoli y Grandoni.

España: Bruno Iribarne; Ángel Ortiz, Yarek Gasiorowski, Jacobo Ramón, Álex Valle; Marc Bernal, Xavi Espart, Fer López, Jesús Rodríguez; Iker Bravo y Carlos Espí.

Árbitro: Bulat Sariyev (Kazajistán)

España sub 21 lleva una selección de garantías con la que no debería tener problemas para batir a San Marino. Los 23 futbolistas convocados ha sido los siguientes: Fran González (Sevilla), Salvi Esquivel (Atlético de Madrid), Bruno Iribarne (Burgos); Ángel Ortiz (Real Betis), Xavi Espart (Barcelona), Jon Martín (Real Sociedad), Juanma Herzog (Las Palmas), Jacobo Ramón (Como), Yarek Gasiorowski (PSV), Álex Valle (Como), Rafa Obrador (Sassuolo); Chema Andrés (Brighton), Marc Bernal (Barcelona), Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid), Mario Martín (Getafe), Iker Bravo (Watford), Fer López (Wolverhampton); Pablo García (Racing de Santander), Javi Hernández (Espanyol), Jesús Rodríguez (Como), Jan Virgili (Brujas), Carlos Espí (Real Madrid), y Gonzalo García (Fulham).

- ¿Dónde ver por TV el partido San Marino - España sub 21 de la fase de clasificación del Europeo 2027 sub 21?

El partido en el que se enfrentan las selecciones de San Marino y de España sub 21 se disputa este jueves 1 de octubre y comienza a las 20:15 horas en el estadio de Serravalle y se podrá ver por Teledeporte y también por la plataforma RTVE Play.

El encuentro corresponde a la fase de clasificación del Europeo de la categoría que se va a jugar el próximo verano del año 2027 en Serbia y Albania.