Fernando Alonso, 45 años: "He seguido el partido de la Selección Española en el avión, están imparables y nos hacen disfrutar"

El piloto de Aston Martin, que ha anunciado recientemente su renovación por al menos una temporada más, se ha mostrado como un gran aficionado del equipo que entrena Luis de la Fuente el cual, actualmente, es el mejor del mundo después de haberse proclamado campeón en el pasado Mundial 2026

El éxito de la Selección Española de fútbol no pasa desapercibido en otros deportes. El equipo que entrena Luis de la Fuente es admirado por su gran nivel de juego, su comportamiento y los éxitos que está consiguiendo. Fruto de ello le llegan elogios de otras figuras del deporte como es el caso del piloto Fernando Alonso, quien acaba de confirmar su renovación con Aston Martin para continuar por al menos un año más en la Fórmula 1.

Fernando Alonso se ha declarado como un aficionado más de la Selección Española, haciendo incluso grandes esfuerzos para ver todos y cada uno de sus partidos tal y como pasó con el de Croacia. El asturiano se las ingenió para ver el encuentro correspondiente a la UEFA Nations League cuando estaba en el avión.

"He seguido el partido de la Selección Española contra Croacia en el avión en pleno vuelo, están imparables y nos hacen disfrutar. Llevan sin perder 50 partidos", ha reflexionado en El Larguero sobre la Selección Española Fernando Alonso cuando se encontraba en el aire rumbo a Malasia en donde se va a disputar el próximo Gran Premio de Fórmula 1.

Fernando Alonso, un gran aficionado de la Selección Española

No es la primera vez que Fernando Alonso tiene grandes palabras para el equipo que entrena Luis de la Fuente. Después de que la Selección Española se proclamara campeona del Mundial 2026, disputado entre los meses de junio y julio de este año en Estados Unidos, México y Canadá, el piloto se mostró contento por el triunfo.

"Creo que España jugó un gran torneo. Y no solo este. Los españoles estamos orgullosos de la selección. Es genial ver a todo el país celebrando. El fútbol une a todo el mundo. Salimos a celebrar juntos. Orgullosos de nuestra bandera, porque el fútbol lo une todo. Y en cuatro años, a por ello de nuevo", explicó en su día el piloto de Fórmula 1 que siempre ha sido un aficionado al fútbol.

A sus 45 años, Fernando Alonso se encuentra en una de las fases más felices de su vida después de que haya sido padre por primera vez. Su hijo, llamado Leonard, ya se ha montado en un kart. "Ya dimos una vuelta en un kart. Cuando tenía 2 meses, le di una vuelta en brazos", señaló el dos veces campeón del mundo sobre su reciente paternidad.

Fernando Alonso seguirá en la Fórmula 1

A pesar de que es el piloto más veterano de la parrilla de la actual Fórmula 1, Fernando Alonso ha renovado por una temporada más con Aston Martin, a pesar de que el monoplaza de la escudería británico es lento por culpa del motor Honda principalmente.

Fernando Alonso ha dicho que seguirá compitiendo en la F1 porque aún se siente rápido. "Me siento rápido y me siento bien. Estoy con ganas de seguir, de competir. Cuando me pongo el casco, sé que hay gente con 20 años en la parrilla, pero esto no es atletismo. Aquí tu resistencia no es determinante. E incluso, con las ganas que tengo y la adrenalina que siento... Si el año que viene llego a ver los grandes premios desde casa, habría sentido que tenía que estar aquí, que habría hecho las cosas diferentes que ese piloto. Siempre que tengas esa sensación, la opción natural es seguir compitiendo, porque no vería una carrera tranquilo, sino como piloto, muy piloto aún".