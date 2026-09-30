Lamine Yamal, la estrella de la Selección Española y del Barcelona: "Es un orgullo para todos los que tenemos raíces africanas ver a nominados africanos al Balón de Oro"

Lamine Yamal sigue dando pasos hacia la élite mundial. El delantero del Barcelona habló sobre sus raíces africanas y el orgullo que siente al ver a más jugadores del continente entre los candidatos al Balón de Oro, un premio que también aparece entre sus grandes objetivos

Lamine Yamal afronta la recta final hacia el Balón de Oro 2026 con la ambición intacta y sin esconder que le gustaría conquistar el prestigioso premio. El atacante del Barcelona, durante la concentración con España, concedió una entrevista al medio egipcio ON Sport en la que habló de sus opciones para hacerse con el galardón y, especialmente, del orgullo que siente por sus raíces africanas.

El futbolista azulgrana ha vuelto a situarse entre los grandes nombres de la carrera por el Balón de Oro después de un inicio de temporada en el que está teniendo un papel protagonista tanto con el Barcelona como con la selección española. De hecho, Lamine ya había defendido públicamente su candidatura días antes en una entrevista con TVE, donde aseguró que hay pocos futbolistas en Europa que hagan disfrutar tanto como él y que precisamente eso es o que puede marcar la diferencia.

Ahora, el internacional español puso el foco en una cuestión diferente: la presencia de jugadores africanos entre los nominados.

"Es un orgullo para nosotros ver nominados a jugadores africanos"

Lamine se mostró especialmente satisfecho al comprobar que futbolistas con raíces africanas forman parte de la lista de candidatos al premio. Para el jugador del Barcelona, se trata de una cuestión que trasciende al propio fútbol y que representa a muchos jugadores que, como él, tienen vínculos familiares con el continente. "Creo que es un orgullo para todos nosotros, los que tenemos raíces, los que somos de algún país africano en el que tenemos familia, los que hemos estado ahí... es un orgullo para nosotros ver nominados a jugadores africanos", explicó.

El extremo también quiso ir un paso más allá y expresó su deseo de que esta representación siga aumentando en los próximos años. Su mensaje no se centró únicamente en la nacionalidad, sino en la posibilidad de que cada vez más futbolistas africanos puedan alcanzar la élite y competir por los grandes reconocimientos individuales. "Estamos contentos, ojalá que haya muchísimos más, pero creo que tiene que ver con el juego y no con la nacionalidad. Ojalá que sí, que seamos un montón de africanos... estaremos todos muy orgullosos", añadió.

Las palabras de Lamine llegan pocos días después de que Kylian Mbappé también reivindicara públicamente sus raíces africanas durante su particular carrera por el Balón de Oro. El francés expresó su deseo de ganar el premio y dedicárselo a África.

Marruecos y Guinea Ecuatorial, parte de su identidad

La relación de Lamine Yamal con África viene marcada por su familia. El futbolista nació en Esplugues de Llobregat y creció en Catalunya, pero su padre, Mounir Nasraoui, es de origen marroquí, mientras que su madre, Sheila Ebana, tiene raíces de Guinea Ecuatorial. El propio jugador ha explicado en diferentes ocasiones cómo esa mezcla cultural ha formado parte de su crecimiento personal. En una entrevista en 'Universo Valdano', Lamine destacó precisamente lo que supone haber crecido entre diferentes culturas. "Ser el producto de dos culturas te ayuda en todo, como ser humano, a la hora de conocer a otra persona sabes que tienes que ayudarle", explicó entonces.

Ahora ha vuelto a reivindicar esa parte de su identidad en un momento en el que su nombre aparece entre los candidatos al mayor premio individual del fútbol.

Un Balón de Oro con fecha marcada

La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará el 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres, en una edición especial por el 70º aniversario del premio. Lamine forma parte de la lista oficial de nominados junto a otros grandes nombres del fútbol mundial.

La votación, eso sí, ya ha concluido, por lo que sus actuaciones más recientes con España no podrán modificar el resultado. El delantero afronta así las próximas semanas con la certeza de que su nombre estará entre los protagonistas de una gala en la que también estará muy presente el debate sobre quién merece suceder a Ousmane Dembélé.

Mientras tanto, Lamine continúa mostrando públicamente las dos caras que acompañan a su figura: la ambición de quien quiere estar entre los mejores del mundo y el orgullo por unas raíces familiares que siguen formando parte de su identidad.