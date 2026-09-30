La "enorme alegría" de Fran García, justo antes de viajar a Madrid: "Ha sido todo súper rápido"

La cámara de ESTADIO Deportivo estaba esperando al lateral del Betis en Santa Justa para conocer su reacción ante la inesperada llamada para que se una inmediatamente a la concentración en Las Rozas."No hay mejor manera de saber qué voy en la dirección correcta", ha añadido sobre su decisión de salir del Real Madrid

Fran García era uno de los nueve futbolistas de la primera plantilla del Real Betis que constaban como internacionales absolutos por España, igual que Héctor Bellerín, Marc Bartra, Diego Llorente, Marc Roca, Isco Alarcón, Dani Ceballos, Pablo Fornals y Rodrigo Riquelme. Desde este miércoles, además, el lateral izquierdo puede presumir de ir a la selección como representante verdiblanco. Luis de la Fuente ha lamentado la lesión de Álex Grimaldo en el calentamiento previo al duelo ante Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán y se ha acordado del manchego, que vuelve a una concentración de la 'Roja' justo tres años después.

Fran García acudió a la Final Four de la UEFA Nations League que España ganó en el verano de 2023 y, aunque no tuvo minutos, repitió en octubre de ese año para vivir su debut y participar en dos partidos clasificacatorios para la Eurocopa 2024 ante Escocia y Noruega. Ahora, vuelve para las dos últimas citas de este largo parón para optar a relevar a Marc Cucurella (Real Madrid) ante República Checa o Croacia. El futbolista se ha llevado un sorpresón y no se ha enterado de la buena noticia hasta que no ha llegado al vestuario después de completar el segundo entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

La llamada de Luis de la Fuente, un premio al trabajo y el esfuerzo diario

"Después del entrenamiento me han llamado desde Madrid y me han dicho que me tenía que incorporar esta noche. Así que nada, muy contento y alegre por la noticia", ha explicado Fran García antes los micrófonos de Betis TV. "Es una alegría enorme, sobre todo por el trabajo que vas realizando día a día. Es una alegría por el trabajo, por la dedicación y por todo el esfuerzo que conlleva. Siempre lo he dicho, ir con la selección lo veo como un premio a todo eso que vas haciendo, granito a granito. Como te digo, es el trabajo diario lo que te da esa felicidad, por así decirlo. El equipo no puede estar mejor situado en la tabla, los resultados están llegando y, siempre que puedas acompañarlo de alguna noticia personal como esta, pues mucho mejor", ha añadido.

Entrenamiento en Sevilla y viaje exprés a Madrid

La selección española jugó en la noche del martes en Sevilla (ganó 4-1 a Croacia), pero ya habían regresado a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas -antes de viajar para jugar el sábado en Oviedo-. Así, a Fran García no le ha dado tiempo a sumarse a la expedición y ha viajado a primera hora de la tarde a Madrid en AVE. En la hispalense estación de Santa Justa le estaba esperando el compañero Juanjo Ponce, para recoger sus impresiones tras esta buena noticia con la cámara de ESTADIO Deportivo. "Una alegría enorme", ha insistido el exmadridista, quien ha querido agradecer "a todos los compañeros que estaban el gimnasio" y que se han alegrado tanto o aún más que él mismo. "Me han dado todos la enhorabuena y, ahora, a disfrutar".

"Ha sido todo súper rápido. No he podido hablar aún con el míster. Ha sido terminar el entreno y organizar todo para viajar", ha explicado con una pasmosa tranquilidad. "Me han escrito muchos amigos para felicitarme, estoy muy contento y con ganas de disfrutar", ha añadido antes de sumarse a la mejor selección del mundo: vigente campeona de la Eurocopa y del Mundial.

Fran García reafirma su buena elección al decidir cambiar el Real Madrid por el Real Betis

"Y luego espero poder seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo hasta ahora y ojalá le podamos dar muchas alegrías a la afición este año", ha continuado Fran García sobre este premio al gran inicio de curso de todo el plantel, una convocatoria que refuerza su sensación de acierto total al decidir salir del Real Madrid este pasado verano: "No hay mejor manera que esta para saber que estás haciendo las cosas de la manera correcta y con más alegría si cabe de poder ir con la selección ahora".