Ángel Haro, "satisfecho pero con los pies en el suelo": el buen inicio del Betis, imbatido Betis Deportivo, invicto Betis C, derbi de juveniles...

El presidente del Real Betis celebra el "buen momento" que está demostrando el primer equipo tanto en LaLiga como en la Champions. Además, la entidad verdiblanca disfruta del imbatible arranque de curso del Betis Deportivo de Dani Fragoso, del Betis C de Capi y del Juvenil A de Javier Barrero

El Real Betis tiene muchos motivos para sacar pecho: el primer equipo marcha tercero en LaLiga EA Sports, empatado a 16 puntos con el segundo tras arrancar con cinco victorias, un empate y el batacazo ante el Levante UD (5-2) como única derrota y con un reestreno triunfal en la UEFA Champions League, tras arrancar el 2-3 ante el LOSC de Lille francés; el Betis Deportivo es el líder del Grupo IV de la Segunda Federación con 10 puntos de 12 gracias a sus tres victorias y una igualada, más el mérito añadido de no haber encajado ni un solo gol; el Betis C ocupa el primer puesto del Grupo X de la Tercera RFEF, con 10 de 12 pese a ser un recién ascendido; y el Juvenil A encabeza la tabla en el Grupo 4 de la División de Honor.

Ángel Haro admite que no hay mejor manera para empezar la temporada

El presidente de la entidad heliopolitana, Ángel Haro, no ha perdido la oportunidad de sacar pecho de esta ilusionante realidad; pero lo ha hecho sin desviarse lo más mínimo del camino de la prudencia. "Estamos en muy buen momento. Evidentemente es mucho mejor empezar LaLiga como lo hemos hecho (cinco victorias más un empate) y luego también con ese triunfo en la Champions", ha comenzado exponiendo el empresario de Villaverde del Río ante las cámaras de la cadena local PTV Sevilla.

Haro asistió este pasado martes a la presentación de '95 temporadas del Real Betis Balompié en LaLiga', libro escrito por el aficionado Carlos Bellver para relatar la historia del club verdiblanco a través de anécdotas y experencias vividas en los múltiples viajes siguiendo al equipo de sus amores. Desde este evento, ha analizado brevemente la actualidad interrumpida bruscamente por este parón de tres semanas y ha abogado por mantener la ambición pero sin dejarse llevar por el exceso de azúcar.

Marbella CF, CD San Roque y Sevilla FC ponen a prueba la imbatibilidad del Betis

"Queda mucha Liga, va a ser una temporada muy exigente y hay que seguir trabajando con humildad. Hay que conseguir mantener una regularidad porque, para lograr cosas y poder estar arriba, hay que ser muy, muy regular. Estoy muy satisfecho, pero con los pies en el suelo", manifestó Haro. El primer equipo deberá seguir esperando para mantener su buena racha, ya que no vuelve hasta el próximo 11 de octubre, ante CA Osasuna en uno de los cuatro partidos seguidos en La Cartuja que se avecinan -cinco, contando con el amistoso de este jueves ante la AD Ceuta-.

El Betis Deportivo visita el domingo al Marbella CF y el Betis C hace lo propio con el CD San Roque de Lepe, en la jornada 5 de liga en Segunda y Tercera RFEF; mientras que el Juvenil A está en una semana muy especial en la que tratará de mantener su liderato en la quinta cita de la División de Honor en un derbi en casa contra el Sevilla FC (sábado a las 11:00 h), con ambos equipos invictos hasta la fecha. Los nervionenses marchan segundos con 10 puntos tras ganar tres citas y empatar una; mientras que los heliopolitanos han arrancado con un 12 de 12 gracias a sus cuatro triunfos con la portería a cero.