Fabián Ruiz confirma su intención de volver al Betis y recuerda el derbi del 3-5 contra el Sevilla: "Me gustaría terminar mi carrera aquí y se dará"

El centrocampista palaciego, con motivo del regreso de la Selección Española al Sánchez Pizjuán, recordó el derbi del 3-5 en Nervión y reiteró que desea terminar su carrera como bético

Fabián Ruiz se convirtió esta tarde-noche en uno de los protagonistas de la rueda de prensa previa al regreso de la Selección Española al Ramón Sánchez-Pizjuán para estrenar en terreno nacional la segunda estrella que le acredita como campeón en el último Mundial.

El palaciego, además de referirse a la cita de este martes contra Croacia en Nervión y de otros temas de actualidad como su candidatura al Balón de Oro o sus récords en el combinado nacional, habló una vez más sobre la posibilidad de volver al Betis en el futuro, cuando todavía se encuentre en buen estado de forma para competir al máximo como verdiblanco.

Fabián está seguro de que su regreso al Betis "se dará"

De esa manera, a la inevitable pregunta sobre su posible regreso a La Palmera, el de los Palacios respondió con rotundidad, fiel a un beticismo que nunca ha escondido, asegurando que le hace feliz el buen momento por el que atraviesa el club bético en todos los sentidos.

"Siempre lo he dicho, intento ver todos los partidos y me alegro de su buen momento. Soy bético, todos los saben", indicó el centrocampista, que de nuevo expresó con claridad su intención de vestir otra vez la elástica del club de sus amores, matizando que todavía no ha llegado la hora.

"Me gustaría terminar mi carrera aquí, ahora no es momento, pero en un futuro seguro que se dará", apuntó el futbolista oriundo Los Palacios y Villafranca, que no oculta que sea especial para él pisar el césped del Sánchez-Pizjuán, estadio que le trae buenos recuerdos al ganar su primer derbi como visitante con la camiseta bética.

Recuerda con una sonrisa el 3-5 en Nervión: "Fue el primer derbi que jugué"

"Tengo buenos recuerdos. Fue mi primer derbi que gané, mi primer gol, era día de Reyes... Fue mágico, ojalá que mañana nos vaya tan bien", rememoró Fabián, que se refiere al duelo cainita que terminó con victoria heliopolitana por 3-5 el 6 de enero de 2018, en la memoria de todos los aficionados béticos.

Además, se le cuestionó sobre la posibilidad de alcanzar como internacional los 57 encuentros como invicto del exsevillista Carlos Marchena, para lo que le quedan seis encuentros más sin perder.

"Ni lo sabía hasta hace un rato, que he hecho una entrevista y me han dicho que estoy cerca de Marchena. Es bonito tener un récord así. Gano yo, la selección... Ojalá superarlo pero será porque nos hemos llevado mucho tiempo sin perder", señaló Fabián.