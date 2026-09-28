Pep Guardiola (55 años): "Sí, soy una persona desequilibrada. Lo soy"

Guardiola, en un documental de Amazon Prime, reflexiona sobre unas palabras de Ferran Torres, quien lo denomina un "genio". Una apelativo del que el catalán huye y le hace reflexionar sobre el éxito y el fracaso: "Mi estado de ánimo a veces está arriba y a veces está abajo"

Las sanciones a las que se enfrenta el Manchester City tras haber sido declarado culpable por la Premier League de 114 de los 115 casos que se le imputaban por incumplir el 'Fair Play Financiero' desde 2009 hasta 2018 han traído de nuevo al disparadero al técnico catalán Pep Guardiola, quien el pasado verano abandonó el banquillo 'citizen' trs toda una década al frente del mismo.

Un laureado Pep Guardiola que, pese a los innumerables éxitos cosechados tanto en Inglaterra como en Alemania y España, así como a nivel europeo, no se considera ningún tipo de genio. Así lo hace saber durante un documental de Amazon Prime, en el que el entrevistador le pregunta por unas palabras de Ferran Torres, quien lo cataloga como genio. Una figura que el propio entrevistador introduce como excusa para hacerlo dudar y hacerle ver que, a lo largo de la historia, los genios han sido en muchos casos personas totalemente desequilibradas.

"¿Entonces soy una persona desequilibrada?", se pregunta Guardiola, haciendo recoger cable al periodista: "Yo pienso que te lo dice con amor, con una sonrisa...". Sin embargo, el técnico catalán no duda un ápice en reconocer la evidencia y asumir su personalidad. No se considera un genio, pero tampoco pretende esconder sus obsesiones. "Sí, sí. Lo soy. Mi estado de ánimo a veces está arriba y a veces está abajo. Es algo que le digo a mis jugadores. ¿Cuál es el problema? ¿Estás triste? Juega estando triste. ¿Estás feliz? Juega estando feliz", apostilla el catalán.

Guardiola: una personalidad marcada por el fútbol

Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, ha mostrado en más de una ocasión la cara más exigente de una personalidad marcada por el fútbol, la competición y una necesidad casi permanente de analizar lo que sucede a su alrededor. En una entrevista publicada en junio de 2025 resumía a la perfección una manera de entender su profesión que va mucho más allá de los banquillos. Para Guardiola, ganar no parece ser suficiente. Necesita entender por qué gana, por qué pierde, qué ha fallado y qué puede hacer para que no vuelva a suceder.

La derrota, en palabras de Guardiola

Guardiola es un perfil diferente al que se acostumbra a sentar en los banquillos del fútbol de primer nivel. Así hablaba el catalán de la derrota y de lo que provoca en él. Lejos de intentar apartarla o pasar página cuanto antes, reconoce que necesita experimentar todo lo que genera un mal resultado: "Quiero sufrir, sentir la ira".

Guardiola entiende que el dolor de una derrota puede convertirse en combustible hacia un nuevo éxito. Así lo explica: "Nadie me puso una pistola en la cabeza para obligarme a elegir este trabajo. Yo lo he elegido... No hay ningún profesional del fútbol que gane siempre, porque es simplemente imposible. Lo aceptas, mejoras, aprendes y habrá buenos aprendizajes para el futuro".

Guardiola busca la perfección

Pep Guardiola ha construido buena parte de su carrera alrededor de esa búsqueda de la perfección. Desde su etapa en el Barcelona hasta el Bayern de Múnich y posteriormente el Manchester City. Su fútbol ha evolucionado constantemente. Nunca ha dejado de modificar conceptos, probar soluciones y adaptarse a los futbolistas que tenía a su disposición. El de Sampedor confesó que en la derrota está "enfadado" y su comida "sabe peor". "No necesito comer mucho porque necesito sentir esa ira. Porque si no, ¿qué sentido tendría? Ganar o perder... Estamos en este mundo para vivir experiencias diferentes, estados de ánimo diferentes", apostilla.

El envidiable palmarés de Pep Guardiola

Pep Guardiola se marchó del Manchester City el pasado verano después de diez temporadas y con 20 títulos en el palmarés del conjunto inglés: seis Premier League, una Champions League, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, tres Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Su última temporada terminó además con dos trofeos más, la FA Cup y la Carabao Cup.Pero su colección de títulos empezó mucho antes. En el Barcelona, entre 2008 y 2012, conquistó 14 trofeos, entre ellos dos Champions, tres Ligas, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. En su primera temporada logró

Después de Barcelona llegó el Bayern de Múnich, donde ganó tres Bundesligas, dos Copas de Alemania, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En total, Guardiola abandona el City con un palmarés como entrenador que supera las 40 grandes conquistas entre sus tres clubes.Y ahora, por primera vez desde que comenzó su carrera en los banquillos, afronta una etapa diferente. Guardiola ya no entrena al Manchester City. El club anunció que, a sus 55 años, Pep Guardiola seguirá vinculado al City Football Group como embajador global, ofreciendo asesoramiento técnico a los distintos clubes del grupo y participando en proyectos específicos.

La Federación Italiana pensó en él como seleccionador

Su futuro como entrenador, mientras tanto, permanece abierto. Durante el verano de 2026 se informó de contactos con la Federación Italiana de Fútbol para que asumiera el cargo de seleccionador, aunque las informaciones publicadas apuntan a que Guardiola se inclina por tomarse un periodo alejado del banquillo antes de decidir su próximo destino.Después de casi dos décadas entrenando al máximo nivel, Pep Guardiola tiene ahora algo que apenas ha tenido durante su carrera: tiempo para decidir cuál será el siguiente capítulo... Y disfrutar de su padre, Valentí.