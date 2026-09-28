Borja Iglesias, sincero con La Bola Negra de los Javis: "Gente llorando, respiraciones cortadas, miedo"

El jugador del Celta de Vigo compartió en la plataforma Letterboxd, su opinión sobre la candidata elegida para representar a España en la gala de los Oscar del próximo 14 de marzo

Borja Iglesias ha aprovechado el fin de semana sin competición en LaLiga y tampoco a nivel continental en la Europa League con el Celta de Vigo para mostrarse sumamente activo en redes sociales, incluso más de lo habitual.

Entre el viernes y el domingo, Borja Iglesias tuvo tiempo para generar polémica por usar el término "capillita" en una publicación de X (antes Twitter), tratar de explicar el porqué lo había empleado y también aprovechó para responder a aquellos que le lanzaron insultos de tipo homófobo o amenazas escondidas a través de un aviso con un usuario falso en la red social citada anteriormente.

Borja Iglesias también hizo las delicias de varios aficionados a través de redes sociales ya que incluso llegó a firmar un autógrafo empleando el editor del móvil o respondió a otro que le había dedicado un dibujo. Pero el jugador del Celta de Vigo además, acudió al cine para ver el sábado una de las sensaciones del momento en la gran pantalla: 'La Bola Negra'.

Borja Iglesias se rinde a la candidata de España para los Oscar: La Bola Negra

Borja Iglesias ya publicó el sábado en X (antes Twitter), la buena impresión que le había generado la película dirigida por los Javis y que está ambientada en la Guerra Civil española. Pero el delantero del Celta de Vigo quiso ir un paso más allá y plasmó con un texto amplio y que demuestra la pasión que tiene el gallego por el denominado 'séptimo arte'.

Borja Iglesias dejó una profunda opinión y reflexión sobre La Bola Negra de los Javis en la plataforma Letterboxd. Este portal funciona como una red social en la que tienen cabida los amantes del cine y funciona como una especie de diario personal en la que sus usuarios pueden llevar un registro de las películas que han visto y además, como hizo el propio jugador del Celta de Vigo, dar su opinión sobre los largometrajes que han disfrutado.

Borja Iglesias promete volver a ver La Bola Negra

Borja Iglesias arrancó su opinión afirmando que la película de los Javis es "una obra de arte" y que "nunca había estado con el nudo en la garganta desde tan pronto". El delantero de Santiago de Compostela además confesó que no había dejado de llorar tras analizar la ambientación y la fotografía de la película: "Me ha encantado la historia, cómo se conectan los diferentes relatos. La ambientación increíble, la fotografía me ha gustado mucho, la historia maravillosa, la actuación de todos pf, el cameo de Penélope. He llorado todo el rato, me he emocionado todo el rato".

Borja Iglesias también hablaba de la importancia de la memoria histórica y lo peligroso de olvidar los derechos que se han adquirido a lo largo de los años: "Qué importante es la memoria histórica, qué importante es saber los derechos que hemos conseguido y qué peligroso es olvidarnos porque nos acercan a perder la libertad".

La parte más dura del relato del jugador del Celta de Viigo llegó cuando describió lo que sucedió en la sala una vez que la película terminó: "Segundos después de terminar la película la sala estaba congestionada, gente llorando, respiraciones cortadas, miedo, emoción, ternura, sufrimiento. No lo sé, creo que no había vivido algo así en el cine". Después de confesar que volvería a verla, Borja Iglesias concluyó su reflexión confirmando que horas después, concretamente a la 1 y 20 de la mañana, seguía emocionado por lo que había visto en La Bola Negra: "Es que han pasado horas y sigo con un nudo en la garganta, no sé ni si puedo dormir, es la 1:20 y salí del cine a las 19:10".